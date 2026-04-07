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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Final Voter List: अब इंतजार खत्म! उत्तर प्रदेश में इस तारीख को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

UP Final Voter List: अब इंतजार खत्म! उत्तर प्रदेश में इस तारीख को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

UP Voter List: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एक बैठक में सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतिम प्रकाशन से पहले डाटा की विधिवत जांच कर सूची को डाउनलोड के लिए तैयार किया जाए.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 07 Apr 2026 08:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा होने के बाद उसकी अंतिम सूची का जनता को बेसब्री से इंतजार है. अब यह इंतजार खत्म होने जा रहा है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. सूची का प्रकाशन की तारिख तय करने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने एक अहम बैठक की थी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप  सोमवार को अचानक मथुरा पहुंचे और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर SIR प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) व उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है और 10 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी.

राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी मतदाता सूची 

अधिकारियों की बैठक में उन्होंने सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतिम प्रकाशन से पहले डाटा की विधिवत जांच कर सूची को डाउनलोड के लिए तैयार किया जाए. रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि 10 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे तक सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए और उसकी प्राप्ति रसीद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजी जाए.

गौर हो कि 6 जनवरी 2026 को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की गई थी ताकि सभी मतदाता सूचि में अपने नाम की पुष्टि कर सकें.  इसके साथ ही किसी भी तरह के सुधार या नई प्रविष्टि के लिए आवेदन कर सकें. 6 जनवरी 2026 को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की गई थी ताकि सभी मतदाता सूचि में अपने नाम की पुष्टि कर सकें.  इसके साथ ही किसी भी तरह के सुधार या नई प्रविष्टि के लिए आवेदन कर सकें. सुधार के लिए चरण जनवरी से मार्च 2026 तक का समय दिया गया था. 

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Published at : 07 Apr 2026 08:03 AM (IST)
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