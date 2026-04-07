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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के साथ सीजफायर-सीजफायर चिल्ला रहे ट्रंप को याद आए भारत-पाकिस्तान, बोले- 'अभी एक और जंग...'

ईरान के साथ सीजफायर-सीजफायर चिल्ला रहे ट्रंप को याद आए भारत-पाकिस्तान, बोले- 'अभी एक और जंग...'

US-Iran War: पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान को खुली धमकी दे रहे हैं तो उन्होंने एकबार फिर भारत-पाकिस्तान सीजफायर का जिक्र किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 07 Apr 2026 08:16 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (6 अप्रैल) को एक बार फिर दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को उन्होंने खत्म कराया और 50 करोड़ लोगों की जान बचाई, वहीं ईरान के साथ छिड़े वॉर को 5 सप्ताह बीत चुके हैं.

'मैंने 8 युद्ध खत्म कराए'

व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, 'मैंने भारत और पाकिस्तान समेत 8 युद्ध खत्म कराए हैं, यहां तक ​​कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई.' उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बार यही दावा दोहराया और कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष समेत 8 युद्ध समाप्त किए, साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर फिर से अफसोस जताया.

'एक और युद्ध खत्म करना है'

ट्रंप ने कहा, 'वैसे हमें एक और युद्ध समाप्त करना है, हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वह ईरान के साथ छिड़ी जंग या रूस और यूक्रेन युद्ध या कोई वैश्विक संघर्ष की बात कर रहे हैं.'

ट्रंप के दावों का भारत कर चुका खंडन

बता दें बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ गया था, जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया, जो तीन दिन तक चला था. इसमें पाकिस्तान के बॉर्डर के भीतर आतंकवादियों को निशाना बनाया गया. ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि इस संघर्ष को उन्होंने खत्म कराया था. हालांकि ट्रंप के इस दावे का भारत की ओर से बार-बार खंडन किया जा चुका है.

ट्रंप ने नाटो सहयोगियों पर जताई नाराजगी

डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों के होर्मुज स्ट्रेट न खुलवाने के लिए समर्थन नहीं करने और ईरान के खिलाफ जंग में मदद नहीं करने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "आप जानते हैं कि और किसने हमारी मदद नहीं की? दक्षिण कोरिया ने हमारी मदद नहीं की। आप जानते हैं कि और किसने हमारी मदद नहीं की? ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद नहीं की। आप जानते हैं कि और किसने हमारी मदद नहीं की? जापान ने। हमने जापान में 50,000 सैनिक तैनात किए हैं ताकि उन्हें उत्तर कोरिया से बचाया जा सके। हमने दक्षिण कोरिया में 45,000 सैनिक तैनात किए हैं ताकि हमें किम जोंग उन से बचाया जा सके, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं.'

Published at : 07 Apr 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Middle East War Iran War DONALD Trump US Iran War
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