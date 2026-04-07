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हिंदी न्यूज़शिक्षाकोचिंग नहीं, खुद पर भरोसा; लघिमा ने पहले ही प्रयास में UPSC में रचा इतिहास

कोचिंग नहीं, खुद पर भरोसा; लघिमा ने पहले ही प्रयास में UPSC में रचा इतिहास

अलवर की लघिमा तिवारी ने बिना कोचिंग, सिर्फ आत्मविश्वास और नियमित मेहनत के दम पर UPSC में ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल की.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Apr 2026 08:21 AM (IST)
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अलवर की एक शांत गली से निकला एक सपना, पूरे देश में मिसाल बन गया. यह कहानी है लघिमा तिवारी की है. जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ अपने भरोसे और मेहनत के दम पर यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 19 हासिल कर ली.

UPSC को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों युवा इस परीक्षा का सपना देखते हैं, लेकिन मंज़िल तक बहुत कम पहुंच पाते हैं. ऐसे में लघिमा की कहानी उन सभी के लिए उम्मीद की रोशनी है, जो सीमित साधनों में बड़े सपने देखते हैं.

लघिमा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई Delhi Technological University से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पूरी की. साल 2021 में डिग्री हाथ में आई, तो सामने कई रास्ते थे. जिनमें नौकरी, आगे की पढ़ाई या फिर कुछ अलग करने का सपना था. लेकिन उन्होंने UPSC का रास्ता चुना. घर में माहौल सामान्य था, कोई बड़ी तैयारी की व्यवस्था नहीं, न कोचिंग का सहारा. लेकिन मन में साफ इरादा था. उन्होंने तय किया कि तैयारी खुद करेंगी, अपनी रफ्तार से करेंगी, और हार नहीं मानेंगी.

कैसे की तैयारी?

तैयारी के दिनों में उनका कमरा ही दुनिया बन गया. किताबें, नोट्स, अखबार, और एक डायरी यही उनके साथी थे. उन्होंने बताया कि वे यूट्यूब पर UPSC टॉपर्स के इंटरव्यू देखती थीं. उन बातों से उन्हें दिशा मिली कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कब दोहराना है. लघिमा ने किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं लिया. उन्होंने सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज को अपना हथियार बनाया. नियमित मॉक टेस्ट दिए, अपनी गलतियों को नोट किया और उन्हें सुधारा. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी.

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क्या दी सलाह?

वे मानती हैं कि UPSC की तैयारी में रोज 10-12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं, जरूरी है रोज पढ़ना. चाहे 5 घंटे पढ़ें, लेकिन हर दिन पढ़ें. उन्होंने अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखी. यही आदत उन्हें मंजिल तक ले गई. प्रीलिम्स के बाद उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया. तुरंत मेंस की तैयारी में जुट गईं. उनका कहना है कि मेंस परीक्षा गहराई मांगती है, इसलिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है.

मिली थी यह रैंक

करीब एक साल तक उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की. न घूमना, न त्योहार, न छुट्टी. सिर्फ एक लक्ष्य UPSC पास करना और जब रिजल्ट आया, तो वह पल सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए भावुक कर देने वाला था. स्क्रीन पर रैंक 19 देखकर घर में खुशी के आंसू बह निकले.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग UPSC Success Story Laghima Tiwari
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