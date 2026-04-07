ईरान ने जंग के बीच अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि F-15 फाइटर जेट के पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन समृद्ध (इनरिच्ड) यूरेनियम चुराने का बहाना हो सकता है. डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बताया था कि उनकी सेना ने F-15 के पायलट को सुरक्षित बरामद कर लिया है. उन्होंने इस ऑपरेशन को साहसी अभियान बताया है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर 'कई सवाल और अनिश्चितताएं' हैं. उन्होंने कहा, 'कोहगिलुयेह और बोयेर-अहमद प्रांत में जिस क्षेत्र में अमेरिकी पायलट के मौजूद होने का दावा किया गया था, वह उस क्षेत्र से बहुत दूर है जहां उन्होंने मध्य ईरान में अपनी सेना को उतारने का प्रयास किया था या उतारना चाहते थे.'

यूरेनियम चोरी करना चाहता था अमेरिका: ईरान

उन्होंने आगे कहा, 'इस संभावना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि यह समृद्ध यूरेनियम की चोरी के लिए एक धोखे का अभियान था.' बगाई ने कहा कि यह अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक आपदा था. ईरान की सेना ने इसे धोखाधड़ी और भागने का मिशन करार दिया है. उसने जोर देकर कहा है कि यह पूरी तरह से विफल हो गया था.

इसमें कहा गया है कि मिशन के दौरान हमले का शिकार होने के बाद कई अमेरिकी विमानों को दक्षिणी इस्फहान प्रांत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका को गिरे हुए विमानों पर भारी बमबारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

ईरान में क्रैश हुए थे 2 C-130 एयरक्राफ्ट

अमेरिकी सरकार ने कहा कि इस्फहान में उच्च जोखिम वाले विशेष अभियान मिशन के दौरान दो C-130J कमांडो विमानों में टेक्निकल खराबी आ गई, जिसके कारण वे उतरने के बाद उड़ान भरने में असमर्थ रहे.

एनवाईटी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी कमांडरों ने दोनों विमानों को थर्मिट चार्ज से उड़ाने का आदेश दिया क्योंकि वे उड़ने में असमर्थ थे. इसका उद्देश्य था कि ये आईआरजीसी के सैनिकों के हाथों में पड़ने से रोकना था.



इस्फहान क्यों महत्वपूर्ण है?

इस्फहान को ईरान के सबसे ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है. इसमें देश का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर, इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है. यह साइट यूरेनियम रूपांतरण और ईंधन उत्पादन का काम संभालती है, जिसके बारे में तेहरान का दावा है कि यह देश के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए है, जबकि अमेरिका और इज़राइल का आरोप है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है. इसके अलावा यह क्षेत्र रक्षा का भी बड़ा केंद्र है, जहां ईरान के F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा है.