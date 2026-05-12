हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीQR स्कैन करके बताना होगा कि आप इंसान हैं! वेबसाइट खोलते ही Google के सिस्टम से लिंक होगा फोन

QR स्कैन करके बताना होगा कि आप इंसान हैं! वेबसाइट खोलते ही Google के सिस्टम से लिंक होगा फोन

Google QR Code Scam System: सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सामने आई जानकारी के मुताबिक Google एक नए reCAPTCHA सिस्टम पर काम कर रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 May 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Custom ROM वाले फोन के लिए यह सिस्टम मुश्किल हो सकता है।

Google QR Code Scam System: इंटरनेट इस्तेमाल करते समय CAPTCHA टेस्ट लगभग हर किसी ने देखा होगा. कभी ट्रैफिक लाइट पहचाननी पड़ती है, तो कभी साइकिल या बस वाली तस्वीरें चुननी होती हैं. इन टेस्ट का मकसद इंसानों और बॉट्स में फर्क करना होता है लेकिन कई बार ये इतने परेशान करने वाले बन जाते हैं कि यूजर खुद ही कन्फ्यूज हो जाता है.

अब Google एक नया तरीका लाने की तैयारी में है जिसमें तस्वीरें पहचानने की जगह QR Code स्कैन करना पड़ सकता है. हालांकि यह तरीका सुनने में आसान लगता है लेकिन इसे लेकर प्राइवेसी को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है.

CAPTCHA की जगह आएगा QR Code सिस्टम

सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सामने आई जानकारी के मुताबिक Google एक नए reCAPTCHA सिस्टम पर काम कर रहा है. इस नए सिस्टम में वेबसाइट खोलने पर यूजर को अपने फोन से QR Code स्कैन करना होगा. इसके बाद फोन के जरिए यह वेरिफाई किया जाएगा कि वेबसाइट इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इंसान है या कोई बॉट.

बताया जा रहा है कि यह सिस्टम Android फोन में मौजूद Google Play Services की मदद से काम करेगा. यानी QR Code स्कैन करते ही Google को यह जानकारी मिल सकती है कि कौन-सा फोन किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है. फिलहाल Google ने इस पूरे सिस्टम की आधिकारिक डिटेल्स शेयर नहीं की हैं लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

लोगों को क्यों हो रही प्राइवेसी की चिंता?

पहली नजर में यह तरीका आसान लग सकता है क्योंकि अब बार-बार तस्वीरें चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन असली सवाल डेटा और प्राइवेसी को लेकर उठ रहा है. अगर हर वेबसाइट विजिट फोन से लिंक होने लगे तो यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटी पहले से ज्यादा ट्रैक की जा सकती है.

माना जा रहा है कि QR स्कैन करने के बाद वेबसाइट और फोन के बीच एक तरह का कनेक्शन बन जाएगा. इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन-सा ब्राउज़र इस्तेमाल किया या Google अकाउंट लॉगिन किया था या नहीं. अगर फोन में Google Play Services मौजूद है तो सिस्टम आपके डिवाइस को पहचान सकता है.

करोड़ों वेबसाइट्स पर पड़ सकता है असर

रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में लाखों वेबसाइट्स Google reCAPTCHA का इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में अगर नया QR सिस्टम लागू होता है, तो Android यूजर्स को वेबसाइट इस्तेमाल करने के लिए फोन लिंक करना लगभग जरूरी हो सकता है.

हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि वेबसाइट्स को यूजर की कौन-कौन सी जानकारी दिखाई जाएगी. लेकिन कई लोगों को डर है कि इससे Google को यूजर की ब्राउज़िंग एक्टिविटी का और ज्यादा डेटा मिल सकता है.

iPhone यूजर्स के लिए अलग तरीका

जानकारी के मुताबिक iPhone यूजर्स को इस QR वेरिफिकेशन के लिए एक अलग reCAPTCHA ऐप डाउनलोड करनी पड़ सकती है. यानी Android की तरह उन्हें Google Play Services की जरूरत नहीं होगी लेकिन फिर भी फोन के जरिए वेरिफिकेशन करना जरूरी हो सकता है.

Custom ROM और De-Googled Phones वालों के लिए मुश्किल

यह नया सिस्टम उन लोगों के लिए भी परेशानी बन सकता है जो Google Apps के बिना Android इस्तेमाल करते हैं. GrapheneOS जैसे Custom ROM वाले फोन में Google Play Services नहीं होते. ऐसे में संभावना है कि ऐसे डिवाइस QR आधारित वेरिफिकेशन पास ही न कर पाएं.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि Google पिछले साल से इस तकनीक पर काम कर रहा है और धीरे-धीरे इसकी तैयारी की जा रही है. अगर यह सिस्टम पूरी तरह लागू होता है तो इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका पहले से काफी अलग हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Phone को Switch Off करें या Restart? कंपनियां आखिर क्यों देती हैं दोनों Options, फर्क जानकर चौंक जाएंगे

Published at : 12 May 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Google TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
QR स्कैन करके बताना होगा कि आप इंसान हैं! वेबसाइट खोलते ही Google के सिस्टम से लिंक होगा फोन
QR स्कैन करके बताना होगा कि आप इंसान हैं! वेबसाइट खोलते ही Google के सिस्टम से लिंक होगा फोन
टेक्नोलॉजी
Smart Ring है बड़े काम की चीज, इन मामलों में स्मार्टवॉच को भी छोड़ देती है पीछे
Smart Ring है बड़े काम की चीज, इन मामलों में स्मार्टवॉच को भी छोड़ देती है पीछे
टेक्नोलॉजी
कितने साल होती है सोलर पैनल की लाइफ, कैसे तय होती है इसकी एक्सपायरी डेट?
कितने साल होती है सोलर पैनल की लाइफ, कैसे तय होती है इसकी एक्सपायरी डेट?
टेक्नोलॉजी
क्या सॉकेट में लगे मोबाइल चार्जर से भी खर्च होती है बिजली, जानें कितना बढ़ता है बिल?
क्या सॉकेट में लगे मोबाइल चार्जर से भी खर्च होती है बिजली, जानें कितना बढ़ता है बिल?
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
इंडिया
Weather Forecast: उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
टेलीविजन
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो, शादी की फोटो भी की डिलीट!
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो
इंडिया
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर आया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
PM मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन, क्या कहा?
एग्रीकल्चर
मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल
मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल
ऑटो
कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं आपकी कार के टायर? इन 5 टिप्स के बारे में जानना जरूरी
कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं आपकी कार के टायर? इन 5 टिप्स के बारे में जानना जरूरी
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget