शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी. बंगाल सरकार ने खुद सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीबीआई आज (11 मई) से पश्चिम बंगाल पुलिस से जांच का जिम्मा लेगी. चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पश्चिम बंगाल ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

जांच के लिए SIT बनी

6 मई को शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई थी. गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पास के डायवर्सिटी नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है. चंद्रनाथ की हत्या की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है. टीम में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है.

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तीन आरोपी गिरफ्तार

मामले की जांच कर रही एसआईटी के मुताबिक, दो आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जिनका नाम मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य है. साथ ही एक आरोपी बलिया का है, जिसका नाम राज सिंह बताया जा रहा है. तीनों से गहन पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ से हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हो सकता है. चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में आरोपियों को तब पकड़ा गया, जब एक ने टोल प्लाजा पर यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट किया था. इससे पुलिस को मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारियों का पता लगाने में मदद मिली.

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