हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होते हैं फीचर फोन, कैसे स्मार्टफोन से होते हैं बेहतर? यहां जानिए सब कुछ

क्या होते हैं फीचर फोन, कैसे स्मार्टफोन से होते हैं बेहतर? यहां जानिए सब कुछ

Feature Phone: आज के डिजिटल युग में जब हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, ऐसे में फीचर फोन को अक्सर पुरानी तकनीक समझ लिया जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Oct 2025 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

Feature Phone: आज के डिजिटल युग में जब हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, ऐसे में फीचर फोन को अक्सर पुरानी तकनीक समझ लिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी लाखों लोग फीचर फोन का उपयोग करते हैं और कई मायनों में ये स्मार्टफोन से बेहतर भी साबित होते हैं? आइए जानते हैं फीचर फोन के बारे में पूरी जानकारी.

फीचर फोन क्या होते हैं?

फीचर फोन मोबाइल फोनों का वह बेसिक वर्ज़न है जिसमें कॉलिंग और मैसेजिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं. इनमें आमतौर पर फिजिकल कीपैड, छोटा डिस्प्ले और लिमिटेड बैटरी खपत होती है. हालांकि समय के साथ इनमें एफएम रेडियो, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट (2G/3G) जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी जुड़ गई हैं.

फीचर फोन और स्मार्टफोन में अंतर

स्मार्टफोन एंड्रॉयड या iOS जैसे एडवांस्ड सिस्टम पर चलते हैं जबकि फीचर फोन का सॉफ्टवेयर सीमित होता है. स्मार्टफोन में हाई-स्पीड इंटरनेट और ऐप स्टोर से हजारों ऐप्स डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है वहीं फीचर फोन में केवल बेसिक इंटरनेट या प्री-लोडेड ऐप्स ही चलते हैं. फीचर फोन की बैटरी स्मार्टफोन की तुलना में कई गुना ज्यादा चलती है. फीचर फोन बेहद सस्ते होते हैं जबकि स्मार्टफोन की कीमत कुछ हज़ार से लेकर लाखों तक हो सकती है.

फीचर फोन के फायदे

एक बार चार्ज करने पर फीचर फोन कई दिनों तक चलता है जो स्मार्टफोन में संभव नहीं है.

कम कीमत में कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा जो आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी है.

फीचर फोन आसानी से गिरने या झटके सहने पर भी काम करते रहते हैं.

फीचर फोन ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते जिससे खर्च कम होता है.

बुजुर्गों और तकनीक से ज्यादा परिचित न होने वाले लोगों के लिए यह बेहद आसान विकल्प है.

स्मार्टफोन के मुकाबले कहां पीछे रह जाते हैं?

फीचर फोन की सबसे बड़ी कमी यह है कि इनमें हाई-स्पीड इंटरनेट और एडवांस्ड ऐप्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट, वीडियो कॉलिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग जैसी सुविधाओं के लिए स्मार्टफोन ही जरूरी है. इसके अलावा स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल कामों के लिए बेहतर विकल्प है.

क्या फीचर फोन स्मार्टफोन से बेहतर हैं?

इस सवाल का जवाब पूरी तरह आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है. अगर आप सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग करना चाहते हैं तो फीचर फोन आपके लिए बेहतर और किफायती विकल्प हैं. लेकिन अगर आपका काम इंटरनेट, सोशल मीडिया या डिजिटल पेमेंट से जुड़ा है तो स्मार्टफोन आपके लिए ज़रूरी है.

यह भी पढ़ें:

इंटरनेट यूज़र्स सावधान! Cookies एक्सेप्ट करने से होता है बड़ा खेल, जानिए कैसे होता है नुकसान

Published at : 01 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Smartphone Feature Phone TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
हेल्थ
सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट, जानें रोजाना खाने में कौन सा नमक है हेल्दी?
सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट, जानें रोजाना खाने में कौन सा नमक है हेल्दी?
ट्रेंडिंग
सब धुआं-धुआं हो गया... शोरूम में चोरी करने घुसे थे चोर, मालिक ने चला दी फॉगिंग मशीन; देखें वीडियो
सब धुआं-धुआं हो गया... शोरूम में चोरी करने घुसे थे चोर, मालिक ने चला दी फॉगिंग मशीन; देखें वीडियो
यूटिलिटी
चेक बाउंस होने पर कहां कर सकते हैं शिकायत, कितने दिन में होती है सुनवाई?
चेक बाउंस होने पर कहां कर सकते हैं शिकायत, कितने दिन में होती है सुनवाई?
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget