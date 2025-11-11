गायब होने वाली है फेसबुक की लाइक बटन, अगले साल फरवरी से लागू हो जाएगा बदलाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इंटरनेट पर फेसबुक की पहचान बन चुकी लाइक बटन को अब कंपनी रिटायर करने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सटर्नल वेबसाइट पर अब फेसबुक की लाइक और कमेंट बटन नहीं दिखेगा. फेसबुक ने कहा है कि 10 फरवरी, 2026 से एक्सटर्नल वेबसाइट से अपनी लाइक और कमेंट बटन को हटा देगी. इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के प्लेटफॉर्म से भी ये बटन गायब हो जाएंगी. आप फेसबुक पर आगे भी फोटो लाइक और शेयर कर सकेंगे.

क्या बदल जाएगा?

फेसबुक अगले साल फरवरी से सोशल प्लगइन में बदलाव कर रही है. इसका मतलब है कि जिन ब्लॉग्स, खबरों और दूसरे वेब पेजेज पर फेसबुक पोस्ट एम्बेड होगी, उनसे लाइक और कमेंट बटन गायब हो जाएगी. कंपनी ने बताया कि डेवलपर टूल को आसान और आधुनिक बनाने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है. करीब एक दशक पहले ये प्लगइन लाए गए थे, जब एक के बाद एक एक्सटर्नल वेबसाइट इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए फेसबुक पोस्ट को इंटीग्रेट करने लगी थीं. अब समय बदलने से इन प्लगइन का यूज कम हो गया है.

वेबसाइट के कोड पर नहीं पड़ेगा असर

मेटा की डेवलपर अपडेट के दौरान फरवरी में नए बदलाव लागू होने के बाद लाइक और कमेंट बटन दिखने बंद हो जाएंगे, लेकिन इससे किसी प्रकार का एरर या डिसरप्शन नहीं आएगा. डेवलपर्स को तुरंत कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए पुराने प्लगइन कोड को रिमून कर सकते हैं. इस फैसले के साथ ही इंटरनेट पर फेसबुक के एक दौर की समाप्ति हो जाएगी. फेसबुक पर 2009 में पहली बार लाइक बटन को पेश किया गया था और आगे चलकर इसने अपनी एक अलग पहचान बना ली. सालों तक न्यूज वेबसाइट से लेकर ब्रांड्स तक ने लाइक बटन से अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया है. इस तरह देखा जाए तो यह फेसबुक की सबसे पॉपुलर बटन साबित हुई है.

