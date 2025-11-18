WhatsApp को टक्कर देने के लिए Elon Musk लाए X Chat, एडवांस्ड फीचर से है लैस, डेटा सेफ्टी पर भी जोर
एलन मस्क ने एक्स चैट को लॉन्च किया है. अभी यह आईफोन और वेब यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही इसे एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च किया जाएगा. इसमें कई एडवांस्ड फीचर्स हैं.
अमेरिकी अरबपति Elon Musk X को एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार इसमें फीचर ऐड करते जा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने X Chat की लॉन्चिंग का ऐलान किया है. यह X में ही इंटीग्रेटेड एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को व्हाट्सऐप जैसी दूसरी मैसेजिंग ऐप्स का ऑल्टरनेट देगा. इसे खास तौर पर डेटा सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है.
X Chat में हैं कई एडवांस्ड फीचर्स
X Chat में सभी मैसेज के लिए एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन समेत कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. मैसेज के अलावा फाइल शेयरिंग भी एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट रहेगी, जिसका मतलब है कि इसे यूजर और रिसीवर के अलावा कोई और नहीं देख पाएगा. इस पर डिसअपीयरिंग मैसेज का भी ऑप्शन है. इसका एक और खास फीचर यह है कि इस पर डिलीटिड मैसेज का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता. व्हाट्सऐप पर रिसीवर को डिलीटेड मैसेज का ट्रेस मिल जाता है, लेकिन X Chat पर ऐसा नहीं होगा. बाकी मैसेजिंग ऐप्स की तरह इस पर भी ऑडियो और वीडियो कॉल का सपोर्ट मिलता है.
प्राइवेसी के लिए खास फीचर्स
X Chat में यूजर प्राइवेसी पर खासा जोर दिया गया है. यूजर अपनी चैट के स्क्रीनशॉट को ब्लॉक कर सकते हैं. इससे सिक्योरिटी की एडिशनल लेयर मिलती है. इसके अलावा अगर कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता है तो यूजर को इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह एड-फ्री प्लेटफॉर्म होगा और यूजर डेटा को ट्रैक नहीं करेगा. अपकमिंग अपडेट में इसमें वॉइस मेमो फीचर को भी ऐड किए जाने की बात चल रही है.
कहां से करें एक्सेस?
X Chat को अभी आईफोन और X की वेबसाइट पर मैसेजेज सेक्शन में जाकर एक्सेस किया जा सकता है. इसका एंड्रॉयड वर्जन भी जल्दी आने वाला है. मस्क ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में बताया कि एक्स मनी को भी जल्द लॉन्च किया जाएगा और एक्स एक एवरीथिंग ऐप बन जाएगी.
ये भी पढ़ें-
Samsung Galaxy S24 को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका, यहां मिल रहा 33,000 से ज्यादा का डिस्काउंट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL