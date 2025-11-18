Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Samsung Galaxy S24 Discount: अगर आपको कम बजट में प्रीमियम फोन की तलाश है तो आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. सैमसंग के प्रीमियम डिवाइस गैलेक्सी S24 5G पर इस समय भारी छूट मिल रही है, जिसमें आपको ज्यादा बचत के साथ यह फोन खरीदने का मौका मिल रहा है. यह फोन अमेजन पर 33 हजार रुपये से अधिक के बंपर डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. छूट के अलावा इस पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठाया जा सकता है. आइए फोन पर मिल रही डील से पहले इसके फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं.

गैलेक्सी S24 के फीचर्स

सैमसंग का यह फोन कई दमदार फीचर्स से लैस है. इसमें 6.2 इंच का डायनामिक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz तक की रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. फोन में दमदार स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर लगा है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. फोन में 512GB स्टोरेज मिलती है.

जबरदस्त है कैमरा सेटअप

वीडियो और फोटो के लिए फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10MP का टेलीफोटो लेंस लगा हुआ है. वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 12MP लेंस दिया गया है. यह फोन 4,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था, जो 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

फोन पर मिल रही यह डील

इस फोन की शुरुआती कीमत 74,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर यह बंपर डिस्काउंट के साथ मौजूद है. अमेजन पर यह फोन 33,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ 41,795 रुपये में लिस्टेड है, जिसका मतलब है कि फोन पर लगभग 44 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा आप Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड से 1253 रुपये के कैशबैक का भी फायदा उठा सकते हैं. इस तरह यह फोन आप केवल 40,542 रुपये में खरीद सकते हैं.

