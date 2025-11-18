हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S24 को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका, यहां मिल रहा 33,000 से ज्यादा का डिस्काउंट

Samsung Galaxy S24 को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका, यहां मिल रहा 33,000 से ज्यादा का डिस्काउंट

Samsung Galaxy S24 को सस्ते दामों में खरीदने का शानदार मौका आ गया है. अमेजन पर यह फोन 33 हजार रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy S24 Discount: अगर आपको कम बजट में प्रीमियम फोन की तलाश है तो आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. सैमसंग के प्रीमियम डिवाइस गैलेक्सी S24 5G पर इस समय भारी छूट मिल रही है, जिसमें आपको ज्यादा बचत के साथ यह फोन खरीदने का मौका मिल रहा है. यह फोन अमेजन पर 33 हजार रुपये से अधिक के बंपर डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. छूट के अलावा इस पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठाया जा सकता है. आइए फोन पर मिल रही डील से पहले इसके फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं. 

गैलेक्सी S24 के फीचर्स

सैमसंग का यह फोन कई दमदार फीचर्स से लैस है. इसमें 6.2 इंच का डायनामिक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz तक की रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. फोन में दमदार स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर लगा है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. फोन में 512GB स्टोरेज मिलती है. 

जबरदस्त है कैमरा सेटअप

वीडियो और फोटो के लिए फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10MP का टेलीफोटो लेंस लगा हुआ है. वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 12MP लेंस दिया गया है. यह फोन 4,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था, जो 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

फोन पर मिल रही यह डील

इस फोन की शुरुआती कीमत 74,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर यह बंपर डिस्काउंट के साथ मौजूद है. अमेजन पर यह फोन 33,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ 41,795 रुपये में लिस्टेड है, जिसका मतलब है कि फोन पर लगभग 44 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा आप Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड से 1253 रुपये के कैशबैक का भी फायदा उठा सकते हैं. इस तरह यह फोन आप केवल 40,542 रुपये में खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

Nothing Phone 3a Lite इसी महीने होगा भारत में लॉन्च, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ होंगे ये दमदार फीचर्स

Published at : 18 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Tags :
Amazon Samsung Galaxy S24 TECH NEWS Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
बिहार
बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी, मंत्रिमंडल में आएंगे नए चेहरे, BJP-JDU की कवायद तेज
बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी, मंत्रिमंडल में आएंगे नए चेहरे, BJP-JDU की कवायद तेज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
शिक्षा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget