फोन की भी होती है Expiry Date? जानिए क्या है कैलकुलेट करने का तरीका

Phone Expiry Date: अक्सर जब हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो यह सोचते हैं कि यह कई सालों तक साथ देगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर फोन की एक एक्सपायरी डेट (Expiry Date) भी होती है? जी हां, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक तय उम्र होती है वैसे ही आपके फोन की भी एक लाइफ स्पैन होती है. फर्क बस इतना है कि इसकी कोई तारीख बॉक्स पर नहीं लिखी होती बल्कि इसे समझने और कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं.

फोन की एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है?

फोन की एक्सपायरी डेट का मतलब यह नहीं है कि वह अचानक काम करना बंद कर देगा. दरअसल, यह उस समयावधि को दर्शाती है जब तक आपका फोन बेहतर प्रदर्शन, सुरक्षा अपडेट्स और सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है. इसके बाद फोन धीरे-धीरे स्लो होने लगता है, बैटरी बैकअप कम होता है और सिस्टम सिक्योरिटी कमजोर पड़ने लगती है.

फोन की औसतन उम्र कितनी होती है?

आम तौर पर स्मार्टफोन्स की उम्र 3 से 5 साल के बीच मानी जाती है. हालांकि, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं. फ्लैगशिप फोन (जैसे iPhone, Samsung S सीरीज़, OnePlus Pro) आमतौर पर 5 साल तक अच्छा प्रदर्शन करते हैं. वहीं मिड-रेंज या बजट फोन (जैसे Redmi, Realme, Poco) लगभग 3 साल तक सही चलते हैं उसके बाद इनका परफॉर्मेंस गिरने लगता है.

कैसे जानें कि आपका फोन अपनी एक्सपायरी के करीब है?

कुछ संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपका फोन अपनी उम्र पूरी करने वाला है.

फोन बार-बार हैंग या स्लो होने लगता है.

बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है या अचानक से शटडाउन हो जाता है.

ऐप्स बार-बार क्रैश होने लगते हैं.

फोन को अब सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना बंद हो गया है.

चार्जिंग पोर्ट या स्पीकर जैसी हार्डवेयर चीज़ें जवाब देने लगती हैं.

अगर इनमें से ज्यादातर समस्याएं आपके फोन में दिखने लगी हैं तो यह संकेत है कि अब अपग्रेड का समय आ गया है.

कैसे करें फोन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट

फोन की एक्सपायरी का अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं.

किसी भी ब्रांड का फोन आमतौर पर लॉन्च के बाद 3 से 5 साल तक ही अपडेट्स देता है.

अब कई कंपनियां जैसे Samsung और Google, अपने फोन को 7 साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रही हैं.

हर बैटरी की लगभग 500 से 800 चार्जिंग साइकल की लिमिट होती है. अगर आपका फोन रोजाना चार्ज होता है तो करीब 2.5 से 3 साल में इसकी क्षमता घटने लगती है.

अगर आपका फोन नए ऐप्स या गेम्स को सही से रन नहीं कर पा रहा तो यह भी एक्सपायरी के करीब होने का संकेत है.

