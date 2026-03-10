हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC यूज कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, इन गलतियों से हो सकता है बड़ा नुकसान, बिल भी बढ़ेगा

AC यूज कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, इन गलतियों से हो सकता है बड़ा नुकसान, बिल भी बढ़ेगा

AC Use Tips: गर्मी में टेंपरेचर बढ़ते ही AC की याद आने लगी है. AC से मैक्सिमम कूलिंग लेने और बिजली बिल बचाने के लिए कुछ गलतियों से बचना जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Mar 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

AC Use Tips: पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने लगी है और अब पारा झुलसा देने वाले स्तर पर पहुंच जाएगा. ऐसी गर्मी से राहत के लिए AC ही एकमात्र सहारा है. घर हो ऑफिस, अब हर जगह AC चलने लगेंगे. अगर आप घर पर AC यूज कर रहे हैं तो कुछ गलतियों से बचना जरूरी है. अगर इनसे नहीं बचा गया तो AC खराब होने का खतरा रहेगा और बिजली का बिल भी आसमान छूने लगेगा.

AC के सही यूज के लिए इन गलतियों से बचना जरूरी

रेगुलर सर्विस न करवाना- AC को सही काम करने के लिए रेगुलर सर्विस की जरूरत होती है. अगर रेगुलर सर्विस नहीं की जाएगी तो AC फिल्टर पर गंदगी जमा हो जाएगी, जिससे एयरफ्लो पर असर पड़ता है और इससे कंप्रेशर भी खराब हो सकता है. इसलिए रेगुलर सर्विस को स्किप न करें.

फिल्टर न बदलना- कई लोग एक ही फिल्टर को सालों-साल यूज करते रहते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए और नियमित अंतराल के बाद फिल्टर बदलना जरूरी है. अगर फिल्टर खराब या क्लॉग हो गए हैं तो इससे हवा का फ्लो कम होता है और AC को कूलिंग के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है. इससे बिजली का बिल भी ज्यादा आता है और सिस्टम के खराब होने का भी डर रहता है.

टेंपरेचर को एकदम कम रखना- कुछ लोग गर्मी में भी सर्दी जैसा मजा पाने के लिए AC के टेंपरेचर को एकदम कम पर सेट कर लेते हैं. ऐसा करने से भले ही गर्मी से राहत मिल जाए, लेकिन कम टेंपरेचर को मैंटेन करने में AC के पसीने छूट जाते हैं. इसलिए AC के टेंपरेचर को हमेशा 22-24 पर सेट रखें.

खिड़की या दरवाजा खोलकर AC चलाना- ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन कई लोग दूसरे कमरे तक कूलिंग पहुंचाने के लिए खिड़की या दरवाजा खोलकर रखते हैं. ऐसा करने से कमरे का टेंपरेचर मैंटेन नहीं रह पाता. इस कारण AC को लगातार काम करते रहना पड़ता है. इससे पार्ट्स पर लोड भी बढ़ता है और बिजली का बिल भी ज्यादा आता है. 

ये भी पढ़ें-

फोन चोरी होने पर सबसे पहले करें यह काम, थोड़ी-सी भागदौड़ से टल जाएगी बड़ी मुसीबत, नहीं तो लगाने पड़ेंगे चक्कर

Published at : 10 Mar 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AC यूज कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, इन गलतियों से हो सकता है बड़ा नुकसान, बिल भी बढ़ेगा
AC यूज कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, इन गलतियों से हो सकता है बड़ा नुकसान, बिल भी बढ़ेगा
टेक्नोलॉजी
चौंकाने वाली रिपोर्ट! ChatGPT, Claude और Grok जैसे AI कर रहे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, जानिए कैसे पहुंचा रहे नुकसान
चौंकाने वाली रिपोर्ट! ChatGPT, Claude और Grok जैसे AI कर रहे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, जानिए कैसे पहुंचा रहे नुकसान
टेक्नोलॉजी
जूम की तरह WhatsApp पर भी हो सकती है स्क्रीन शेयरिंग, चुटकियों में होंगे ऑफिस के काम, यह है तरीका
जूम की तरह WhatsApp पर भी हो सकती है स्क्रीन शेयरिंग, चुटकियों में होंगे ऑफिस के काम, यह है तरीका
टेक्नोलॉजी
4G, 5G या LTE? इंटरनेट स्पीड भी तेज और बैटरी भी सेफ, जानिए आपके फोन के लिए कौन सा नेटवर्क मोड है सबसे बेस्ट
4G, 5G या LTE? इंटरनेट स्पीड भी तेज और बैटरी भी सेफ, जानिए आपके फोन के लिए कौन सा नेटवर्क मोड है सबसे बेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
विश्व
Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
Home Tips
कपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स
कपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स
शिक्षा
फाइन आर्ट्स में करियर के शानदार मौके, जानें फैशन डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर तक के विकल्प
फाइन आर्ट्स में करियर के शानदार मौके, जानें फैशन डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर तक के विकल्प
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget