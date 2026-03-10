Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

4G Vs 5G Vs LTE: आज अगर आप अपने स्मार्टफोन की नेटवर्क सेटिंग खोलें, तो आपको कई विकल्प दिखाई देंगे 4G, 4G LTE, 5G On और 5G Auto. 2G और 3G अब लगभग खत्म हो चुके हैं इसलिए ज्यादातर फोन इन नए नेटवर्क मोड्स के साथ आते हैं. सभी विकल्प इंटरनेट देते हैं लेकिन स्पीड, कॉल क्वालिटी और बैटरी लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कौन-सा मोड चुना है.

गलत नेटवर्क मोड चुनने पर सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि बैटरी भी तेजी से खत्म हो सकती है. कई बार फोन बेहतर सिग्नल की तलाश में बार-बार नेटवर्क बदलता रहता है जिससे कॉल ड्रॉप और स्लो ब्राउजिंग जैसी दिक्कतें सामने आती हैं.

कमजोर 5G सिग्नल में 4G और LTE ज्यादा भरोसेमंद

अगर आपके इलाके में 5G की कवरेज स्थिर नहीं है तो 4G और LTE बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं. ये नेटवर्क मोड सामान्य इस्तेमाल के लिए काफी संतुलित हैं. 20 Mbps से 100 Mbps तक की स्पीड में आप HD वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया चला सकते हैं और रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि 4G और LTE पर फोन का प्रोसेसर कम दबाव में काम करता है जिससे बैटरी ज्यादा समय तक चलती है.

5G

5G की सबसे बड़ी ताकत इसकी हाई स्पीड है. मजबूत कवरेज वाले क्षेत्रों में यह 500 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड दे सकता है. बड़े फाइल डाउनलोड, ऑनलाइन गेमिंग और हाई-क्वालिटी वीडियो कॉल के लिए 5G On या 5G Only मोड फायदेमंद हो सकता है.

हालांकि 5G Only मोड में एक जोखिम भी है. अगर आप ऐसे इलाके में पहुंच जाएं जहां सिग्नल कमजोर है तो फोन नो सर्विस दिखा सकता है या कॉल बार-बार कट सकती है. इस मोड में फोन खुद-ब-खुद 4G पर स्विच नहीं करता, जिससे बैटरी तेजी से गिर सकती है क्योंकि डिवाइस लगातार 5G सिग्नल खोजता रहता है.

5G Auto

अगर आप स्पीड भी चाहते हैं और बैटरी भी बचाना चाहते हैं तो 5G Auto सबसे समझदार विकल्प माना जाता है. इस मोड में फोन सिग्नल की उपलब्धता के हिसाब से 4G और 5G के बीच खुद स्विच करता रहता है.

जब मजबूत 5G नेटवर्क मिलता है, तो फोन हाई स्पीड का फायदा उठाता है. सिग्नल कमजोर पड़ते ही यह 4G पर शिफ्ट हो जाता है जिससे कनेक्शन स्थिर रहता है और बैटरी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता.

Android फोन में नेटवर्क मोड कैसे बदलें?

सबसे पहले फोन की Settings खोलें. फिर SIM & Mobile Network विकल्प पर जाएं. जिस सिम में बदलाव करना है उसे चुनें. इसके बाद Network Mode पर टैप करें और अपनी जरूरत के अनुसार 4G, 5G On या 5G Auto चुन लें.

