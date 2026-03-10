Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WhatsApp Screen Sharing: ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या दूर बैठे किसी व्यक्ति को कुछ समझाना, स्क्रीन शेयरिंग की मदद से ये सब आसानी से किया जा सकता है. स्क्रीन शेयरिंग एक कमाल का फीचर है, जो पहले केवल जूम और गूगल मीट जैसी ऐप्स में मिलता था. अब पिछले कुछ समय से WhatsApp पर भी यह फीचर आ गया है. इसकी मदद से आप वीडियो कॉल के जरिए अपने फोन या डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. इससे आप दूर बैठे लोगों को स्क्रीन दिखा सकते हैं.

WhatsApp पर स्क्रीन शेयरिंग का तरीका

WhatsApp के बाकी फीचर्स की तरह स्क्रीन शेयरिंग को यूज करना भी बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले WhatsApp ऐप ओपन करें. अब उस कॉन्टैक्ट के पास वीडियो कॉल करें, जिससे आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं. इसके बाद जब सामने वाला यूजर वीडियो कॉल रिसीव कर लेगा तो आपको स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा. आपको बस स्क्रीन शेयर आइकन पर टैप करना है. इसके बाद कुछ परमिशन देते ही आपकी स्क्रीन शेयर होने लगेगी.

फ्रॉड से रहें सुरक्षित

WhatsApp पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयर करने से बचना चाहिए. दरअसल, साइबर अपराधी इस फीचर का यूज कर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं. ये लोग बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और सामने वाले को स्क्रीन शेयर करने को कहते हैं. अगर कोई इनकी बातों में आकर स्क्रीन शेयर कर देता है तो साइबर अपराधी उसकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं, जिनकी मदद से पैसा और डेटा उड़ाया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

हमेशा भरोसेमंद कॉन्टैक्ट के साथ ही स्क्रीन शेयर करें. अनजान लोगों के कहने पर स्क्रीन शेयर न करें. अगर कोई सरकारी अधिकारी बनकर आपको स्क्रीन शेयर करने की बात कहता है तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है. इसके अलावा काम पूरा होने के बाद स्क्रीन शेयरिंग फीचर को बंद कर दें.

