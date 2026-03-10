हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजूम की तरह WhatsApp पर भी हो सकती है स्क्रीन शेयरिंग, चुटकियों में होंगे ऑफिस के काम, यह है तरीका

जूम की तरह WhatsApp पर भी हो सकती है स्क्रीन शेयरिंग, चुटकियों में होंगे ऑफिस के काम, यह है तरीका

WhatsApp Screen Sharing: WhatsApp पर एकदम आसान तरीके से स्क्रीन शेयर की जा सकती है. इससे टेक्नीकल मदद के अलावा ऑफिस में प्रेजेंटेशन जैसे कामों में मदद मिलती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

WhatsApp Screen Sharing: ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या दूर बैठे किसी व्यक्ति को कुछ समझाना, स्क्रीन शेयरिंग की मदद से ये सब आसानी से किया जा सकता है. स्क्रीन शेयरिंग एक कमाल का फीचर है, जो पहले केवल जूम और गूगल मीट जैसी ऐप्स में मिलता था. अब पिछले कुछ समय से WhatsApp पर भी यह फीचर आ गया है. इसकी मदद से आप वीडियो कॉल के जरिए अपने फोन या डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. इससे आप दूर बैठे लोगों को स्क्रीन दिखा सकते हैं.

WhatsApp पर स्क्रीन शेयरिंग का तरीका

WhatsApp के बाकी फीचर्स की तरह स्क्रीन शेयरिंग को यूज करना भी बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले WhatsApp ऐप ओपन करें. अब उस कॉन्टैक्ट के पास वीडियो कॉल करें, जिससे आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं. इसके बाद जब सामने वाला यूजर वीडियो कॉल रिसीव कर लेगा तो आपको स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा. आपको बस स्क्रीन शेयर आइकन पर टैप करना है. इसके बाद कुछ परमिशन देते ही आपकी स्क्रीन शेयर होने लगेगी.

फ्रॉड से रहें सुरक्षित

WhatsApp पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयर करने से बचना चाहिए. दरअसल, साइबर अपराधी इस फीचर का यूज कर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं. ये लोग बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और सामने वाले को स्क्रीन शेयर करने को कहते हैं. अगर कोई इनकी बातों में आकर स्क्रीन शेयर कर देता है तो साइबर अपराधी उसकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं, जिनकी मदद से पैसा और डेटा उड़ाया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

हमेशा भरोसेमंद कॉन्टैक्ट के साथ ही स्क्रीन शेयर करें. अनजान लोगों के कहने पर स्क्रीन शेयर न करें. अगर कोई सरकारी अधिकारी बनकर आपको स्क्रीन शेयर करने की बात कहता है तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है. इसके अलावा काम पूरा होने के बाद स्क्रीन शेयरिंग फीचर को बंद कर दें.

ये भी पढ़ें-

iPhone 17 Pro vs Galaxy S26 Ultra: किस फोन का कैमरा है ज्यादा दमदार? इस टेस्ट में सामने आ गई सारी सच्चाई

Published at : 10 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS WhatsApp Screen Sharing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
जूम की तरह WhatsApp पर भी हो सकती है स्क्रीन शेयरिंग, चुटकियों में होंगे ऑफिस के काम, यह है तरीका
जूम की तरह WhatsApp पर भी हो सकती है स्क्रीन शेयरिंग, चुटकियों में होंगे ऑफिस के काम, यह है तरीका
टेक्नोलॉजी
4G, 5G या LTE? इंटरनेट स्पीड भी तेज और बैटरी भी सेफ, जानिए आपके फोन के लिए कौन सा नेटवर्क मोड है सबसे बेस्ट
4G, 5G या LTE? इंटरनेट स्पीड भी तेज और बैटरी भी सेफ, जानिए आपके फोन के लिए कौन सा नेटवर्क मोड है सबसे बेस्ट
टेक्नोलॉजी
फोन चोरी होने पर सबसे पहले करें यह काम, थोड़ी-सी भागदौड़ से टल जाएगी बड़ी मुसीबत, नहीं तो लगाने पड़ेंगे चक्कर
फोन चोरी होने पर सबसे पहले करें यह काम, थोड़ी-सी भागदौड़ से टल जाएगी बड़ी मुसीबत, नहीं तो लगाने पड़ेंगे चक्कर
टेक्नोलॉजी
iPhone 17 Pro vs Galaxy S26 Ultra: किस फोन का कैमरा है ज्यादा दमदार? इस टेस्ट में सामने आ गई सारी सच्चाई
iPhone 17 Pro vs Galaxy S26 Ultra: किस फोन का कैमरा है ज्यादा दमदार? इस टेस्ट में सामने आ गई सारी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
विश्व
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
ट्रेंडिंग
Video: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
जनरल नॉलेज
Persian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget