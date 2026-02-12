हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एंड्रॉयड पर बैकग्राउंड ऐप्स बंद करने के हैं कई नुकसान, फोन पर बढ़ेगा लोड, बैटरी की खपत भी होगी ज्यादा

एंड्रॉयड पर बैकग्राउंड ऐप्स बंद करने के हैं कई नुकसान, फोन पर बढ़ेगा लोड, बैटरी की खपत भी होगी ज्यादा

कई एंड्रॉयड यूजर्स को लगता है कि बैकग्राउंड ऐप्स के कारण बैटरी ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होती है और वो इन्हें फोर्स क्लोज कर देते हैं. ऐसा करने से फोन को फायदे से ज्यादा नुकसान होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Feb 2026 08:42 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप किसी ऐप को पूरी तरह क्लोज किए बिना भी दूसरी ऐप पर स्विच कर सकते हैं. इस तरह पहली ऐप बैकग्राउंड में चली जाती है और जब आप दोबारा उस पर स्विच करते हैं तो सब कुछ वहीं मिल जाता है, जहां आपने छोड़ा था. लेकिन कुछ यूजर्स की आदत होती है कि वो बैकग्राउंड ऐप्स को पूरी तरह बंद कर देते हैं और केवल एक ही ऐप को एक्टिव रखते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बता दें कि ऐसा करने से फोन पर लोड बढ़ता है और इसका कोई फायदा भी नहीं होता. 

क्यों बंद नहीं करनी चाहिए बैकग्राउंड ऐप्स?

बैकग्राउंड ऐप्स वो होती हैं, जो स्क्रीन पर विजिबल न होने के बाद भी एक्टिव रहती हैं और बैकग्राउंड में ही कंटेट को रिफ्रेश करती रहती हैं. जब आप इन्हें फोर्स-क्लोज करते हैं तो अगली बार ऐप खोलने के लिए फोन को ज्यादा काम करना पड़ेगा और ऐप बिल्कुल शुरुआत से ओपन होगी. इससे ऐप को डेटा फैच करने में कुछ समय भी लग सकता है और आपकी पुरानी प्रोग्रेस भी उड़ जाएगी. इससे ज्यादा बैटरी की भी खपत होती है और रैम समेत फोन के दूसरे रिसोर्सेस पर ज्यादा असर पड़ता है.

एंड्रॉयड कर देगा आपकी चिंता दूर 

पुराने फोन्स में बैकग्राउंड ऐप्स बंद करना एक समझदारी भरा कदम माना जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और एंड्रॉयड सिस्टम ये सारी चीजें हैंडल कर लेता है. आजकल एंड्रॉयड में एआई-पावर्ड एडेप्टिव बैटरी का फीचर मिलता है, जो आपकी आपकी फोन करने की आदतों को लगातार सीखता रहता है. यह देख लेता है कि आप किन ऐप्स को ज्यादा यूज करते हैं और फिर उन्हीं को प्रायोरिटी देता है. यह बैकग्राउंड एक्टिविटी को मैनेज करते हुए दूसरी ऐप्स को डीप स्लीप मोड में डाल देता है, जिससे ये बैटरी की खपत नहीं कर पातीं.

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर खुशखबरी! नहीं बढ़ेगा जेब पर बोझ, जानें कितनी हो सकती है कीमत

Published at : 12 Feb 2026 08:41 AM (IST)
Smartphone Android Tips And Tricks TECH NEWS Android Tips
टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
दिल्ली NCR
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
फोटो गैलरी

