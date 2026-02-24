रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट

सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रहे हैं. जहां ज़्यादातर फ़िल्में थिएटर में एक महीने तक टिक नहीं पाती हैं, वहीं बॉर्डर 2 रिलीज के 31 दिन बाद भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है और नई नई उपलब्धियां अपने नाम कर रही है. अपने पांचवें हफ़्ते में, अनुराग सिंह की वॉर ड्रामा ने बुक माई शोपर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसकी टिकट सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है!

5वें वीकेंड में बॉर्डर 2 की टिकट सेल्स में हुई थी जबरदस्त बढ़ोतरी

बॉर्डर 2 रिपब्लिक डे से ही लोगों की पहली पंसद रही. इस फिल्म की सेल्स में शुक्रवार की तुलना में 5वें वीकेंड में 91% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे यह साबित होता है कि इस फ्रेंचाइजी की नॉस्टैल्जिया अभी भी बहुत ज़्यादा और ज़ोरदार है! लगातार चौथे हफ़्ते के बाद, बॉर्डर 2 ने अपने पांचवें शुक्रवार को आराम से शुरुआत की थी. हालांकि, जैसे-जैसे वीकेंड आगे बढ़ा, दर्शकों की संख्या बढ़ती गई. पांचवें फ्राइडे को जहां बुक माई शो पर इसके 5.18K टिकट बिके थे तो वहीं पांचवें रविवार तक बिक्री लगभग 10K तक बढ़ गई, जो सिर्फ़ 48 घंटों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी थी.

पांचवें वीकेंड पर बुक माई शो पर बिके धुआंधार टिकट

बता दे किसनी देओल की फिल्म के पांचवें वीकेंड में बुक माई शो पर लगभग 25 हजार टिकटों की सेल हुई थी जिसमें शुक्रवार, शनिवार और रविवार को BMS पर क्रमशः 5.18 हजार, 9.76 हजार और 9.9 हाजर टिकट बिके! फिल्म की कुल टिकट बिक्री 5.4 मिलियन है.

अगर फिल्म होली तक टिकी रहती है, तो यह बहुत आसानी से बीएमएस पर 100K और टिकट बेच सकती है. अभी, इसकी रफ़्तार को देखते हुए, ऐसा नहीं लगता कि यह वॉर एपिक जल्द ही थिएटर में हार मान लेगी!

बॉर्डर 2 की 31 दिनों के बाद BMS पर टिकट सेल