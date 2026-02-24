हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Claude Code Security का धमाका! Anthropic के नए AI टूल ने मिनटों में हिला दिया साइबर सिक्योरिटी मार्केट, अरबों डॉलर डूबे

AI स्टार्टअप Anthropic एक बार फिर सुर्खियों में है. कंपनी ने अपना नया टूल Claude Code Security पेश किया है जो सॉफ्टवेयर कोड में छिपी सुरक्षा खामियों को खोजने और ठीक करने में टीमों की मदद करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Feb 2026 02:24 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Claude Code Security: AI स्टार्टअप Anthropic एक बार फिर सुर्खियों में है. कंपनी ने अपना नया टूल Claude Code Security पेश किया है जो सॉफ्टवेयर कोड में छिपी सुरक्षा खामियों को खोजने और उन्हें ठीक करने में टीमों की मदद करता है. इस घोषणा के बाद साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में हलचल मच गई और कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली.

बाजार में क्यों मची हलचल?

Claude Code Security के ऐलान के तुरंत बाद साइबर सुरक्षा से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स पर असर पड़ा. इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे CrowdStrike, Okta, Cloudflare, SailPoint और Zscaler के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों को लगा कि AI आधारित यह नया समाधान पारंपरिक सिक्योरिटी टूल्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

Claude Code Security कैसे करता है काम?

कंपनी के अनुसार, यह टूल किसी भी कोडबेस को स्कैन करके उसमें मौजूद सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करता है. सिर्फ खामियां बताने तक ही सीमित नहीं बल्कि यह संभावित सुधार (सॉफ्टवेयर पैच) भी सुझाता है जिन्हें बाद में ह्यूमन एक्सपर्ट्स जांचते हैं.

जहां पारंपरिक स्टैटिक एनालिसिस टूल पहले से तय पैटर्न के आधार पर कमजोरियां खोजते हैं वहीं Claude Code Security कोड को लगभग इंसानी रिसर्चर की तरह समझने की कोशिश करता है. यह डेटा फ्लो को ट्रैक करता है, अलग-अलग सॉफ्टवेयर हिस्सों के बीच इंटरैक्शन को समझता है और बिजनेस लॉजिक या एक्सेस कंट्रोल जैसी जटिल कमियों को भी पहचान सकता है जिन्हें नियम-आधारित सिस्टम अक्सर मिस कर देते हैं.

AI-आधारित हमलों से सुरक्षा

Anthropic का कहना है कि यह टूल खास तौर पर AI से जुड़े नए प्रकार के साइबर हमलों से बचाव के लिए तैयार किया गया है. कंपनी मानती है कि जिस क्षमता से डिफेंडर कमजोरियां ढूंढ सकते हैं, वही क्षमता हमलावर भी दुरुपयोग कर सकते हैं. ऐसे में यह टूल सुरक्षा और जोखिम दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

फॉल्स अलर्ट से बचने के लिए मल्टी-स्टेज वेरिफिकेशन

Claude Code Security किसी भी संभावित कमजोरी को सीधे अंतिम परिणाम के रूप में पेश नहीं करता. हर खोज को बहु-स्तरीय जांच प्रक्रिया से गुजारा जाता है. AI खुद अपने निष्कर्षों को दोबारा परखता है उन्हें सही या गलत साबित करने की कोशिश करता है और फॉल्स पॉजिटिव्स को हटाता है. इसके बाद ही रिपोर्ट मानव विश्लेषकों तक पहुंचती है. साथ ही, यह हर खामी को गंभीरता (severity) के आधार पर रेटिंग देता है ताकि टीमें प्राथमिकता तय कर सकें.

सैकड़ों पुरानी खामियों का खुलासा

कंपनी का दावा है कि उसके Claude Opus 4.6 मॉडल ने प्रोडक्शन ओपन-सोर्स कोड में 500 से ज्यादा कमजोरियां खोज निकालीं. इनमें से कई बग्स वर्षों से मौजूद थे और विशेषज्ञों की समीक्षा के बावजूद सामने नहीं आए थे. Anthropic का कहना है कि वह अपने सिस्टम की सुरक्षा जांच के लिए भी इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है.

किन्हें मिलेगा यह टूल?

फिलहाल Claude Code Security को सीमित रिसर्च प्रीव्यू के रूप में एंटरप्राइज और टीम ग्राहकों के लिए जारी किया गया है. आम यूजर्स के लिए यह सुविधा कब उपलब्ध होगी इस पर कंपनी ने अभी कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी है.

AI के तेजी से बदलते दौर में यह टूल साइबर सुरक्षा के पारंपरिक ढांचे को चुनौती देता नजर आ रहा है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडस्ट्री इस बदलाव के साथ कैसे तालमेल बैठाती है.

Published at : 24 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Claude Security Code Anthropic AI Tool
Embed widget