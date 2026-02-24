हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी

LSG New Logo 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने IPL 2026 से पहले नया लोगो जारी कर दिया है. जान लीजिए इस नए लोगो का अर्थ क्या है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Feb 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना नया लोगो जारी कर दिया है. भगवान श्री गणेश खुद LSG टीम के साथ आ गए हैं. जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीन शक्तिशाली प्रतीकों को एकसाथ लाकर लखनऊ और उत्तर प्रदेश का परिचय देने की कोशिश की है. लखनऊ टीम के पुराने लोगो में विंग्स (पंख) के बीच में बैट और बॉल हुआ करते थे.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने नए लोगो में तीन प्रतीक हैं, जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को समाहित करते हैं. बाईं और दायीं तरफ पंख हैं, जो गरुड का प्रतीक हैं, बीच में ताज है जो बादशाहत और ताकत का प्रतीक है और बीच में हाथी, जो खुद साक्षात भगवान श्री गणेश जी की LSG टीम के साथ मौजूदगी को दर्शा रहे हैं.

RPSG ग्रुप के वाइस चेयरमैन शास्वत गोयनका ने बताया कि यह नया लोगो पूरी LSG टीम की भावनाओं से जुड़ा है. उन्होंने इस नए लोगो को लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के फैंस की पहचान बताया, जो पहले दिन से इस टीम का समर्थन करते आए हैं. उन्होंने बताया कि गरुड़ टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित करेगा, बीच में मौजूद ताज (क्राउन) टीम के दृढ़ विश्वास और गौरव का प्रतीक है, वहीं हाथी इस क्षेत्र की ताकत का प्रतीक है.

अब सोशल मीडिया अकाउंट्स से लेकर टीम की जर्सी, मर्चेंडाइज तक यही नया लोगो LSG टीम की नई पहचान होगा. भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए वो जहां भी विराजमान होते हैं वह जगह अत्यंत शुभ मानी जाती है.


अब तक IPL में लखनऊ टीम का प्रदर्शन

लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने 2022 सीजन में आईपीएल में एंट्री मारी थी. केएल राहुल की कप्तानी में यह टीम IPL 2022 में प्लेऑफ तक गई थी, लेकिन एलिमिनेटर में RCB से हार गई थी. अगले सीजन लखनऊ टीम फिर से प्लेऑफ में पहुंची, लेकिन इस बार भी एलिमिनेटर में ही बाहर हो गई, इस बार मुंबई इंडियंस ने उसे बाहर किया.

आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, क्योंकि टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही. 2025 में टीम को ऋषभ पंत के रूप में नया कप्तान मिला, लेकिन वो टीम की किस्मत नहीं बदल पाए. 2025 में भी LSG को सातवें स्थान से संतोष करना पड़ा. 

About the author नीरज शर्मा

नीरज शर्मा
Read
Published at : 24 Feb 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
LSG LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
और पढ़ें
