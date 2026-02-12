iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर खुशखबरी! नहीं बढ़ेगा जेब पर बोझ, जानें कितनी हो सकती है कीमत
ऐप्पल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को लॉन्च करेगी. मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट की बढ़ती लागत के बावजूद ऐसी उम्मीद है कि ऐप्पल इनकी कीमतें नहीं बढ़ाएगी.
पिछले कुछ समय से मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट की कीमतें बढ़ने के कारण मोबाइल और दूसरे डिवाइस महंगे हो रहे हैं, लेकिन ऐप्पल इस मामले में अपने ग्राहकों को राहत दे सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी के अपकमिंग आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और इन्हें मौजूदा आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के दामों पर ही लॉन्च किया जा सकता है. भारत में आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमतें क्रमश: 1,34,900 रुपये और 1,49,900 रुपये से शुरू होती है. ऐसे मे उम्मीद की जा रही है कि 18 प्रो मॉडल्स भी इसी कीमत के आसपास लॉन्च हो सकते हैं.
कीमत कम रखने के लिए क्या कर रही है ऐप्पल?
ऐप्पल के लिए नए मॉडल्स कीमतों में बदलाव न करना आसान नहीं रहने वाला है. रैम और दूसरे कंपोनेंट की महंगी कीमत को मैनेज करने के लिए ऐप्पल सैमसंग समेत अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशन में लगी हुई है ताकि उसे बेहतर मेमोरी चिप डील मिल सके. सप्लाई लेवल पर ही कंपोनेंट की लागत कम होने से कंपनी पर कम दबाव पड़ेगा. इसके अलावा ऐप्पल डिस्प्ले और कैमरा जैसे कंपोनेंट के लेवप पर भी लागत कम करने की कोशिश कर रही है. दरअसल, ऐप्पल हर हाल में कीमतों में इजाफा टालना चाहती है. ऐसा करने से वह बाकी कंपीटिटर के मुकाबले सेल के मामले में बेहतर स्थिति में होगी.
कब लॉन्च होंगे 18 प्रो मॉडल्स?
हर बार की तरह ऐप्पल इस साल भी सितंबर में नए आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को लॉन्च करेगी. इस बार प्रो मॉडल्स के साथ कंपनी का पहला फोल्डेबल आईफोन भी लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है. कई रिपोर्ट्स में सितंबर में आईफोन एयर 2 की लॉन्चिंग की भी बात कही जा रही है. 18 प्रो मॉडल्स की बात करें तो इनमें नया फ्रंट डिजाइन, अपग्रेडेड चिपसेट और कैमरा सेटअप में भी बड़ी अपडेट मिलने की उम्मीद है. 18 प्रो मैक्स में कंपनी पहली बार वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा और अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दे सकती है.
