हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

AC Buying Tips: एसी खरीदने से पहले कमरे के साइज के साथ कई बातें समझना जरूरी है. सही टन कैपेसिटी चुनेंगे तो कूलिंग बेहतर मिलेगी और बिजली बिल भी कंट्रोल में रहेगा.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 Feb 2026 04:15 PM (IST)
AC Buying Tips: एसी खरीदने से पहले कमरे के साइज के साथ कई बातें समझना जरूरी है. सही टन कैपेसिटी चुनेंगे तो कूलिंग बेहतर मिलेगी और बिजली बिल भी कंट्रोल में रहेगा.

फरवरी अभी खत्म भी नहीं हुई और दोपहर की धूप ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. कई शहरों में लोग जैकेट छोड़कर हल्के कपड़ों में आ चुके हैं. दफ्तरों में एसी ऑन होने लगे हैं और घरों में भी तैयारी शुरू है. ऐसे में नया एसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दबाजी से पहले सही जानकारी जरूरी है.

1/6
मार्केट में स्प्लिट, विंडो, इन्वर्टर जैसे कई ऑप्शन मिल जाते हैं. लेकिन असली सवाल फीचर्स का नहीं. टन कैपेसिटी का है. ज्यादातर लोग यहीं गलती कर बैठते हैं. अगर कमरे के हिसाब से सही टन का एसी नहीं चुना. तो कूलिंग भी कम रहेगी और जेब पर भी असर पड़ेगा.
मार्केट में स्प्लिट, विंडो, इन्वर्टर जैसे कई ऑप्शन मिल जाते हैं. लेकिन असली सवाल फीचर्स का नहीं. टन कैपेसिटी का है. ज्यादातर लोग यहीं गलती कर बैठते हैं. अगर कमरे के हिसाब से सही टन का एसी नहीं चुना. तो कूलिंग भी कम रहेगी और जेब पर भी असर पड़ेगा.
2/6
मार्केट में स्प्लिट, विंडो, इन्वर्टर जैसे कई ऑप्शन मिल जाते हैं. लेकिन असली सवाल फीचर्स का नहीं. टन कैपेसिटी का है. ज्यादातर लोग यहीं गलती कर बैठते हैं. अगर कमरे के हिसाब से सही टन का एसी नहीं चुना. तो कूलिंग भी कम रहेगी और जेब पर भी असर पड़ेगा.
मार्केट में स्प्लिट, विंडो, इन्वर्टर जैसे कई ऑप्शन मिल जाते हैं. लेकिन असली सवाल फीचर्स का नहीं. टन कैपेसिटी का है. ज्यादातर लोग यहीं गलती कर बैठते हैं. अगर कमरे के हिसाब से सही टन का एसी नहीं चुना. तो कूलिंग भी कम रहेगी और जेब पर भी असर पड़ेगा.
Published at : 24 Feb 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Utility News AC Tips Ac Buying Tips

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
Debit Card के साथ भी मिलता है इतने लाख का बीमा, क्या आप जानते हैं ये बात?
Debit Card के साथ भी मिलता है इतने लाख का बीमा, क्या आप जानते हैं ये बात?
यूटिलिटी
अब भूल जाओ IRCTC, 1 मार्च से सिर्फ इस ऐप से ही बुक होंगे ट्रेन टिकट, जानें कैसे करता है काम?
अब भूल जाओ IRCTC, 1 मार्च से सिर्फ इस ऐप से ही बुक होंगे ट्रेन टिकट, जानें कैसे करता है काम?
यूटिलिटी
क्या है दिल्ली सरकार की राह-वीर योजना, इसमें किन लोगों को मिलेंगे 25000 रुपये?
क्या है दिल्ली सरकार की राह-वीर योजना, इसमें किन लोगों को मिलेंगे 25000 रुपये?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
शिक्षा
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget