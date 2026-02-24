कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

मार्केट में स्प्लिट, विंडो, इन्वर्टर जैसे कई ऑप्शन मिल जाते हैं. लेकिन असली सवाल फीचर्स का नहीं. टन कैपेसिटी का है. ज्यादातर लोग यहीं गलती कर बैठते हैं. अगर कमरे के हिसाब से सही टन का एसी नहीं चुना. तो कूलिंग भी कम रहेगी और जेब पर भी असर पड़ेगा.