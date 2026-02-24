हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभूलकर भी पुराने नहीं खरीदने चाहिए स्मार्टवॉच समेत ये डिवाइसेस, नहीं तो पैसे देकर पछताना पड़ेगा

भूलकर भी पुराने नहीं खरीदने चाहिए स्मार्टवॉच समेत ये डिवाइसेस, नहीं तो पैसे देकर पछताना पड़ेगा

स्मार्टवॉच और इयरबड्स समेत ऐसे कई गैजेट होते हैं, जिन्हें सैकंड-हैंड खरीदने से आपको बचना चाहिए. एक बार सस्ते लगने वाले ये गैजेट आपके लिए बहुत महंगे पड़ सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में पुराने स्मार्टफोन की तरह बाकी गैजेट भी बेचे और खरीदे जाते हैं. ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको पुरानी स्मार्टवॉच से लेकर एयरपॉड्स और SSD ड्रोन तक मिल जाएंगे. इसी तरह आप बाजार जाकर भी ऐसे पुराने गैजेट खरीद सकते हैं. पुराने होने के कारण ये आपको कम कीमत पर मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको इन गैजेट को पुराना होने पर भी खरीदना चाहिए? आज हम जानेंगे कि किन पुराने गैजेट को खरीदने से आपको बचना चाहिए.

स्मार्टवॉचेज

अगर आपको स्मार्टवॉच की जरूरत है तो नई खरीदना बेहतर होगा. पुरानी स्मार्टवॉचेज में सबसे बड़ा इश्यू बैटरी को लेकर होता है. इनमें बहुत छोटी बैटरी लगी होती है, जो बार-बार चार्ज होने के बाद डीग्रेड होना शुरू हो जाती है. ऐसे में अगर आप पुरानी स्मार्टवॉच लेते हैं तो इस बात के ज्यादा चांस हैं कि उसकी बैटरी ज्यादा न चले. ऐसे में आपको बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए भी पैसे खर्च करने पडे़ंगे.

इन-ईयर हेडफोन

इन-ईयर हेडफोन या एयरपॉड्स आदि को पुराना खरीदने से बचना चाहिए. इसमें सबसे बड़ी चिंता हाइजिन को लेकर रहती है. अगर आप सिलिकॉन ईयर टिप बदल भी लेते हैं तो भी बड्स को पूरी तरह क्लीन करने का कोई तरीका नहीं है. हाइजिन के अलावा पुराने एयरपॉड्स और हेडफोन आदि में कम बैटरी लाइफ की टेंशन भी रहती है.

पुरानी SSDs

SSDs (सॉलिड-स्टेट ड्राइव्स) हार्ड ड्राइव के मुकाबले फास्ट और कॉम्पैक्ट होती हैं. हालांकि, इसके कई नुकसान भी है. जब भी आप इसमें डेटा राइट करते हैं, इसकी मेमोरी सेल्स डीग्रेड होती है. ऐसे में यह जल्द ही अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है. पिछले कुछ समय से SSD के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों को पुरानी खरीदना सस्ता लग रहा है, लेकिन ऐसा करने के बाद पछताना भी पड़ सकता है. यह बहुत मायने रखता है कि पुरानी SSD को कैसे यूज किया गया है और इसका पता लगाना मुश्किल होता है.

ड्रोन

ड्रोन के साथ क्रैश होने के ज्यादा चांस होते हैं और सिर्फ देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई ड्रोन कितनी बार क्रैशन हुआ है. साथ ही आप यह भी पता नहीं लगा सकते कि यह कितने घंटे उड़ चुका है. ड्रोन की एक्सटर्नल बैटरी को बदलना आसान है, लेकिन अगर ये ज्यादा चल चुकी हैं तो आप पुराना ड्रोन खरीदकर जो पैसे बचाएंगे, वो इन महंगी बैटरियों पर खर्च करने पड़ जाएंगे. ऐसे में आपको पुराना ड्रोन भी नए के बराबर पड़ जाएगा.

ये भी पढ़ें-

Face ID Vs Fingerprint: कौन-सा तरीका बेहतर और ज्यादा सेफ है? यहां जान लें जवाब

Published at : 24 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Gadget Airpods Smartwatch Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
भूलकर भी पुराने नहीं खरीदने चाहिए स्मार्टवॉच समेत ये डिवाइसेस, नहीं तो पैसे देकर पछताना पड़ेगा
भूलकर भी पुराने नहीं खरीदने चाहिए स्मार्टवॉच समेत ये डिवाइसेस, नहीं तो पैसे देकर पछताना पड़ेगा
टेक्नोलॉजी
Claude Code Security का धमाका! Anthropic के नए AI टूल ने मिनटों में हिला दिया साइबर सिक्योरिटी मार्केट, अरबों डॉलर डूबे
Claude Code Security का धमाका! Anthropic के नए AI टूल ने मिनटों में हिला दिया साइबर सिक्योरिटी मार्केट, अरबों डॉलर डूबे
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 सीरीज से पहले सैमसंग के इस फोन की कीमत धड़ाम, एक झटके में हो गया 25,000 रुपये सस्ता, यहां मिल रही डील
Galaxy S26 सीरीज से पहले सैमसंग के इस फोन की कीमत धड़ाम, एक झटके में हो गया 25,000 रुपये सस्ता, यहां मिल रही डील
टेक्नोलॉजी
सिर्फ सेल्फी से आपके घर का पता लगा सकता है यह एआई टूल, ऑनलाइन फोटो शेयर करते समय रहें सावधान
सिर्फ सेल्फी से आपके घर का पता लगा सकता है यह एआई टूल, ऑनलाइन फोटो शेयर करते समय रहें सावधान
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
बिहार
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नौकरी
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget