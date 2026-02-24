'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज

'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज

Rahul Gandhi Bhopal: कांग्रेस ने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चीन की आर्मी अंदर आ रही है और यहां आर्मी चीफ फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

24 Feb 2026 04:01 PM (IST)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भोपाल में मंगलवार (24 फरवरी) को ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा. राहुल ने कांग्रेस की महाचौपाल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बेच दिया. उन्होंने इस दौरान चीन का मुद्दा भी उठाया. राहुल ने कहा कि चीन के टैंक भारत की सीमा में घुस गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया.

राहुल गांधी ने कहा, 'संसद में आपने मेरा भाषण देखा था. प्रेसिडेंट एड्रेस होता है. उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है. उसके बाद पहला स्पीकर विपक्ष का नेता होता है. यह सिलसिला हर साल चला है. इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजीशन को बोलने नहीं दिया गया. मैंने स्पीच शुरू की और मुझे रोका गया.' 

उन्होंने कहा, 'मैंने नरवणे जी की बात उठाई, उन्होंने किताब लिखी है. उन्होंने सा लिखा कि जब चीन के टैंक हिन्दुस्तान के टैंक भारत के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह से ऑर्डर लिया पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर अजीत डोवाल से पूछा तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया.'

 

अपडेट जारी है...

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं.

नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. खेल से जुड़ी खबरों, एनालिसिस और स्टोरीज़ को वे आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
24 Feb 2026 03:30 PM (IST)
