Most Consumed Meat In Israel: किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?

Israel Meat Consumption: इजरायल को दुनिया के सबसे हेल्दी इंसानों वाले देशों में गिना जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वहां के लोग किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Feb 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

Which Meat Is Most Popular In Israel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान वह करीब 30 घंटे वहां रहेंगे. भारत-इजरायल के रणनीतिक और रक्षा सहयोग के लिए प्रधानमंत्री की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इजरायल पश्चिम एशिया का छोटा-सा देश है, जिसकी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती हैं. भूमध्य सागर और लाल सागर इसके तटों को छूते हैं. साल 1948 में स्थापना के समय यहां की आबादी करीब 8.72 लाख थी. अगर आबादी की बात करें तो  यहां 73 प्रतिशत से अधिक यहूदी, करीब 21 प्रतिशत अरब और बाकी अन्य समुदायों के लोग रहते हैं. राजधानी यरुशलम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों, तीनों के लिए धार्मिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि यहां के लोग इतने फिट कैसे रहते हैं?

सबसे हेल्दी देशों में से एक 

यह देश आकार में भले छोटा हो, लेकिन प्रभाव के मामले में काफी बड़ा है. स्वास्थ्य के मामले में भी इजरायल अक्सर शीर्ष देशों में गिना जाता है. खाने से जुड़ी बीमारियों के कम मामलों के आधार पर इसे शीर्ष स्थानों में रखा गया. 2019 के ब्लूमबर्ग हेल्थिएस्ट कंट्री इंडेक्स में भी यह शीर्ष दस देशों में शामिल रहा. एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे बड़ी वजह वहां की खानपान और लाइफस्टाइल है, जो मुख्य रूप से मेडिटेरेनियन डाइट पर आधारित है. 

बेहतरीन डाइट 

अगर मेडिटेरेनियन डाइट में मछली और पोल्ट्री का संतुलित सेवन किया जाता है, जबकि डेयरी उत्पाद, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट और मिठाइयों का सेवन सीमित मात्रा में होता है. इजरायल की थाली में हुम्मस, टमाटर और खीरे का सलाद, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जैसे खाद्य पदार्थ आम हैं. ताजे फल-सब्जियां वहां के डेली भोजन का अहम हिस्सा हैं. यही संतुलन इसे एक हेल्दी डाइट पैटर्न बनाता है.

किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा पसंद? 

ओईसीडी-एफएओ एग्रीकल्चरल आउटलुक के आंकड़ों के मुताबिक, इजरायल उन देशों में है जहां चिकन का सेवन सबसे अधिक होता है. प्रति व्यक्ति सालाना खपत लगभग 58.2 किलोग्राम बताई गई है. तुलना करें तो अमेरिका में यह आंकड़ा करीब 49.3 किलोग्राम और मलेशिया में 48.3 किलोग्राम है. ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देश भी पोल्ट्री खपत के मामले में शीर्ष सूची में शामिल हैं.

शाकाहर और वीगन काफी फेमस

इजरायल के खानपान और लाइफस्टाइल को देखकर आप काफी हैरान हो जाएंगे.  यहां के लोग ताजा सलाद, ग्रिल की हुई सब्जियां और सब्जियों पर आधारित व्यंजन बड़े चाव से खाते हैं. शाकाहार और वीगन लाइफस्टाइल भी यहां काफी लोकप्रिय है और दुनिया में सबसे अधिक वीगन व शाकाहारी आबादी वाले देशों में इजरायल का नाम शामिल किया जाता है. अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो इजरायल दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां मांस खाने वालों के साथ-साथ शाकाहारी लोगों की भी एक बड़ी आबादी रहती है. 

Published at : 24 Feb 2026 03:41 PM (IST)
