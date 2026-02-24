हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChiChi Call का खतरनाक जाल! वायरल वीडियो के नाम पर फैल रहा Ghost File स्कैम, सोशल मीडिया यूजर्स रहें सावधान

ChiChi Call का खतरनाक जाल! वायरल वीडियो के नाम पर फैल रहा Ghost File स्कैम, सोशल मीडिया यूजर्स रहें सावधान

Online Scam: सोशल मीडिया पर इन दिनों ChiChi Call वायरल वीडियो जैसे पोस्ट तेजी से फैल रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

Online Scam: सोशल मीडिया पर इन दिनों ChiChi Call वायरल वीडियो जैसे पोस्ट तेजी से फैल रहे हैं. अगर आपकी फीड में भी लीक्ड वीडियो कॉल या किसी कथित स्कैंडल से जुड़े लिंक दिखाई दें तो बिना सोचे समझे क्लिक करना भारी पड़ सकता है. साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक यह पूरा मामला एक सुनियोजित ऑनलाइन ठगी का हिस्सा है जिसे घोस्ट फाइल स्कैम कहा जा रहा है.

किसे बनाया गया निशाना?

इस ट्रेंड में फिलीपींस की लाइफस्टाइल और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर Vera Hill का नाम जोड़ा जा रहा है, जिन्हें ऑनलाइन ChiChi के नाम से जाना जाता है. दावा किया जा रहा है कि उनका कोई निजी वीडियो लीक हुआ है. हालांकि, किसी भी विश्वसनीय स्रोत पर ऐसा कोई असली वीडियो मौजूद नहीं है.

विश्लेषकों का कहना है कि TikTok, Facebook, Telegram और Reddit पर घूम रहे क्लिप या तो एडिटेड हैं या किसी और के वीडियो को भ्रामक तरीके से पेश किया गया है.

पहले भी हो चुका है ऐसा खेल

रिपोर्ट्स के अनुसार, यही गिरोह पहले भी Pinay Gold Medalist जैसे झूठे टैग का इस्तेमाल कर एक अन्य नाम को लेकर ऐसा ही घोस्ट फाइल स्कैम चला चुका है. यानी यह कोई नया तरीका नहीं बल्कि पुरानी ठगी का बदला हुआ रूप है.

कैसे काम करता है Ghost File स्कैम?

यह ठगी SEO प्वॉइजनिंग तकनीक पर आधारित होती है. स्कैमर्स इंटरनेट सर्च रिजल्ट में ऐसे ब्लॉग और पेज भर देते हैं जिनमें ChiChi वीडियो कॉल फुल जैसे कीवर्ड ठूंसे होते हैं. जैसे ही कोई यूजर लिंक पर क्लिक करता है उसे नकली स्ट्रीमिंग पेज पर भेज दिया जाता है. यहां से असली खेल शुरू होता है यूजर का IP एड्रेस तुरंत कैप्चर हो सकता है.

फर्जी फेसबुक एज वेरिफिकेशन लॉगिन पेज खुल सकता है. लॉगिन डिटेल चुराने वाली फिशिंग साइट पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है. वीडियो देखने के लिए प्लगइन इंस्टॉल करें का मैसेज आता है जो असल में मैलवेयर होता है. यह मैलवेयर की-लॉगिंग कर सकता है जिससे बैंकिंग पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी खतरे में पड़ सकती है.

पहचानें खतरे के संकेत

अगर किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद बार-बार अलग-अलग वेबसाइट खुल रही हों, या अचानक लॉगिन पेज सामने आ जाए, तो सतर्क हो जाएं. प्लगइन इंस्टॉल करें जैसे मैसेज को नजरअंदाज करें. किसी भी अनजान एक्सटेंशन को डाउनलोड न करें.

कानूनी जोखिम भी कम नहीं

भारत में बिना सहमति के निजी या डीपफेक कंटेंट बनाना और फैलाना कानूनन अपराध है. यह Information Technology Act, 2000 और Bharatiya Nyaya Sanhita के तहत दंडनीय हो सकता है. इस तरह के कथित वायरल वीडियो को शेयर करना चाहे वह असली हो या फर्जी, आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है.

क्या करें?

ऐसे किसी भी सनसनीखेज लिंक पर क्लिक करने से बचें. जानकारी को भरोसेमंद स्रोत से सत्यापित करें और भ्रामक कंटेंट को आगे बढ़ाने से बचें. याद रखें, हर वायरल चीज सच नहीं होती कई बार वह सिर्फ एक डिजिटल जाल होती है.

यह भी पढ़ें:

लिफ्ट में घुसते ही गायब हो जाता है नेटवर्क! कैसे ये लोहे का पिंजरा बन जाता है सिग्नल का सबसे बड़ा दुश्मन?

Published at : 24 Feb 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Online Scam TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ChiChi Call का खतरनाक जाल! वायरल वीडियो के नाम पर फैल रहा Ghost File स्कैम, सोशल मीडिया यूजर्स रहें सावधान
ChiChi Call का खतरनाक जाल! वायरल वीडियो के नाम पर फैल रहा Ghost File स्कैम, सोशल मीडिया यूजर्स रहें सावधान
टेक्नोलॉजी
भूलकर भी पुराने नहीं खरीदने चाहिए स्मार्टवॉच समेत ये डिवाइसेस, नहीं तो पैसे देकर पछताना पड़ेगा
भूलकर भी पुराने नहीं खरीदने चाहिए स्मार्टवॉच समेत ये डिवाइसेस, नहीं तो पैसे देकर पछताना पड़ेगा
टेक्नोलॉजी
Claude Code Security का धमाका! Anthropic के नए AI टूल ने मिनटों में हिला दिया साइबर सिक्योरिटी मार्केट, अरबों डॉलर डूबे
Claude Code Security का धमाका! Anthropic के नए AI टूल ने मिनटों में हिला दिया साइबर सिक्योरिटी मार्केट, अरबों डॉलर डूबे
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 सीरीज से पहले सैमसंग के इस फोन की कीमत धड़ाम, एक झटके में हो गया 25,000 रुपये सस्ता, यहां मिल रही डील
Galaxy S26 सीरीज से पहले सैमसंग के इस फोन की कीमत धड़ाम, एक झटके में हो गया 25,000 रुपये सस्ता, यहां मिल रही डील
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, किन्हें होगा इस योजना लाभ?
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, किन्हें होगा इस योजना लाभ?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नौकरी
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget