एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी

इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी

Modi Cabinet Meeting Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 24 फरवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग में 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इसमें रेलवे लाइन के दोहरी से लेकर कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 24 Feb 2026 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज (24 फरवरी) को पीएम के नए ऑफिस (सेवा तीर्थ) में कैबिनेट की पहली बैठक हुई. कैबिनेट मीटिंग में 12236 करोड़ रुपये के 8 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.  लंबे समय से राज्य के नाम बदलने की मांग की जा रही थी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

केरल अब होगा केरलम

केरल राज्य अब केरलम के नाम से जाना जाएगा. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. लंबे अरसे से इसके नाम बदलने की मांग की जा रही थी. राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी. राष्ट्रपति बिल को राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे. वहां से बिल पास होने के बाद संसद में ये बिल आएगा.

इन फैसलों पर लगी मुहर

कैबिनेट मीटिंग में गोंदिया (महाराष्ट्र)-जबलपुर (मध्यप्रदेश) रेलवे लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई गई है. परियोजना के लिए 5,236 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है. पुनारख (बिहार)–किऊल (बिहार) तीसरी और चौथी लाइन के लिए 2,668 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर हुआ है. इसके अलावा गम्हरिया (झारखंड)–चांदिल तीसरी और चौथी लाइन के लिए 1,168 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है.

श्रीनगर में बनेगा नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल

श्रीनगर में 1,067 करोड़ की लागत के नये इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल का प्रस्ताव भी पास हुआ है. अहमदाबाद (गुजरात) मेट्रो फेज 2B के विस्तार को हरी झंडी दिखाई गई है, इसके लिए 1,067 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय हुआ है, इसके लिए 430 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा पावर सेक्टर में सुधार का नीतिगत फैसला लिया गया है. कुल 12,236 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

क्या बोले अश्विनी वैष्णव?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे बताया कि सेवा तीर्थ में पहली बैठक हुई है. कहा, गुलामी से पहले देश में मानवीय मूल्य और भव्यता थी, उसी भाव के साथ काम करेंगे. सेवा तीर्थ इसी आत्मा के साथ काम करेगा. सेवा तीर्थ सत्ता नहीं बल्कि देश के हर व्यक्ति को सशक्त करेगा. सरकार के कामों को गिनाते हुए वैष्णव ने कहा, 25 करोड़ लोगों को एक दशक के भीतर ही गरीबी से बाहर निकाला गया. आयुष्मान योजना से लोगों को स्वास्थ्य सेवा और खाद्य मुहैया करा रहे हैं, स्वच्छता के तहत शौचालय और रहने के लिए पक्के घर दिए हैं.

कैबिनेट के फैसलों से सुरक्षित होगा भविष्य

केंद्रीय मंत्री ने बताया, GST में सुधार हुआ है, लोगो में विश्वास बढ़ा है. आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा. उन्होंने बताया कि आज के फैसलों को आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेगा.  आधुनिक तकनीक से नई ऊंचाई तक कार्य पहुंचेगा. सुधारों को गति भी देगा. सही नीति नेतृत्व से देश को सशक्त बनाने में काम करेगा. 2047 तक देश को विकसित बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे.

Published at : 24 Feb 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Modi Cabinet Modi Cabinet Meeting Ashwini Vaishnaw PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल, मोदी कैबिनेट ने नाम बदलने के फैसले पर लगाई मुहर
'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल, मोदी कैबिनेट ने नाम बदलने के फैसले पर लगाई मुहर
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
इंडिया
'रेलवे प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाई जाए हल्द्वानी बनभूलपुरा की जमीन', SC का आदेश- वहां बसे 50,000 लोगों को...
'रेलवे प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाई जाए हल्द्वानी बनभूलपुरा की जमीन', SC का आदेश- वहां बसे 50,000 लोगों को...
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
यूटिलिटी
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
शिक्षा
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget