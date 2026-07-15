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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर चैट बैकअप के लिए देने पड़ेंगे पैसे? बदलने वाला है स्टोरेज का पूरा मामला

WhatsApp पर चैट बैकअप के लिए देने पड़ेंगे पैसे? बदलने वाला है स्टोरेज का पूरा मामला

WhatsApp Storage: व्हाट्सऐप पर अब यूजर्स को बैकअप स्टोरेज के लिए नया ऑप्शन मिलेगा. इसके लिए व्हाट्सऐप अपना खुद का क्लाउड ला रही है, जिसके बाद गूगल ड्राइव और आईक्लाउड के साथ एक और ऑप्शन हो जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 11:50 AM (IST)
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  • व्हाट्सऐप चैट बैकअप के लिए अपना क्लाउड स्टोरेज लाएगा।
  • यह आईक्लाउड, गूगल ड्राइव स्टोरेज की समस्या सुलझाएगा।
  • 2GB मुफ्त स्टोरेज और सशुल्क प्लान उपलब्ध होंगे।
  • बैकअप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होगा; लॉन्च में समय।

WhatsApp Storage: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर स्टोरेज का पूरा मामला बदलने वाला है. व्हाट्सऐप जल्द ही गूगल ड्राइव और आईक्लाउड के विकल्प के तौर पर अपना क्लाउड लाने वाली है, जिस पर आप अपनी चैट स्टोर कर पाएंगे. एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सऐप का इस क्लाउड स्टोरेज को एंड्रॉयड के साथ-साथ आईफोन यूजर्स भी यूज कर पाएंगे. अगर आसान भाषा में समझें तो आपको व्हाट्सऐप पर अपनी चैट के बैकअप के लिए गूगल ड्राइव और आईक्लाउड के अलावा भी एक और विकल्प मिलेगा और व्हाट्सऐप की खुद की क्लाउड स्टोरेज होगी.

व्हाट्सऐप यूजर्स को होगा यह फायदा

अगर आईफोन के उदाहरण से समझें तो यूजर को सिर्फ 5GB फ्री iCloud स्टोरेज मिलती है. इसमें फोटो, डॉक्यूमेंट्स, ऐप डेटा और डिवाइस बैकअप आदि सबकुछ होता है. अब इसमें व्हाट्सऐप के बैकअप को भी जोड़ दिया जाए तो यह स्पेस काफी कम रहता है. एक बार क्लाउड स्टोरेज फुल होने के बाद आपको या तो फाइल्स डिलीट करनी पड़ेगी या फिर ज्यादा स्टोरेज के लिए ऐप्पल को पैसा देना पड़ेगा. ऐप्पल के सबसे सस्ते प्लान में आपको 50GB स्टोरेज के लिए लगभग 100 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे. व्हाट्सऐप का क्लाउड अब इस दिक्कत से आपको बचा लेगा.

फ्री में मिलेगी 2GB स्टोरेज

बताया जा रहा है कि व्हाट्सऐप के प्लान में 2GB स्टोरेज फ्री दी जाएगी. आप इसमें चैट का बैकअप स्टोर कर सकते हैं. अगर आपको इससे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो इसके लिए पेड प्लान लेना पड़ेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाट्सऐप हर महीने एक डॉलर (लगभग 95 रुपये) में 50GB स्टोरेज ऑफर करेगी. अगर आपको इससे भी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो कंपनी 1TB तक का प्लान ऑफर करेगी. इसके लिए आपको हर महीने ज्यादा पैसा देना पड़ेगा.

एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड होगा व्हाट्सऐप का क्लाउड

व्हाट्सऐप के क्लाउट पर स्टोर होने वाला चैट बैकअप भी एंड-टूं-एंड एनक्रिप्टेड होगा. यानी बैकअप से भी आपकी चैट को कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर पाएगी. ऐप्पल के iCloud पर एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन मिलता है, लेकिन यह ऑप्शनल होता है. यानी यूजर को इसे इनेबल करना पड़ता है. व्हाट्सऐप में ऐसा झंझट नहीं होगा. यह बाई डिफॉल्ट ऑन रहेगा और इसमें एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन को बंद करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. इस बैकअप को पासकी और पासवर्ड, एनक्रिप्शन की से सिक्योर भी किया जा सकेगा.


कब तक लॉन्च होगा व्हाट्सऐप का क्लाउड

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिलहाल कंपनी इस पर काम कर रही है और इसकी पब्लिक टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है. इसलिए इसे रोलआउट होने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jul 2026 11:49 AM (IST)
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