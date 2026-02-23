आईफोन से लेकर मैकबुक तक, ऐप्पल के सारे प्रोडक्ट्स पर धमाका छूट, यहां शुरू हो गई सेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप आईफोन या मैकबुक खरीदना चाहते हैं तो क्रोमा पर शानदार ऑफर आ गया है. क्रोमा की एवरीथिंग ऐप्पल सेल अब लाइव हो चुकी है. 8 मार्च तक चलने वाली इस सेल में ऐप्पल प्रोडक्ट्स पर धमाका छूट दी जा रही है. इस छूट के साथ क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत के एक्स्ट्रा डिस्काउंट का भी फायदा उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस सेल में किस प्रोडक्ट पर कितनी छूट मिल रही है.

36,000 से भी कम में मिल रहा है आईफोन 16

क्रोमा की इस सेल में आईफोन 16 का 128GB स्टोरेज वेरिएंट 36,000 रुपये से भी कम की कीमत पर मिल रहा है. क्रोमा का कहना है कि पुराने फोन फोन को एक्सचेंज करने पर 16,000 रुपये की छूट के साथ 6,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. इसके अलावा ग्राहकों को 1,500 रुपये तक का डिस्काउंट कूपन और 3,999 रुपये तक के Tata Neu कॉइन्स का फायदा भी मिलेगा.

इन प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर

आईफोन 16 के अलावा क्रोमा टीचर्स और स्टूडेंट्स को MacBook Air M4 के 13 इंच वर्जन पर भी शानदार छूट दे रही है. इस लैपटॉप पर स्टूडेंट्स और टीचर्स लगभग 30,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ कंपनी iPad 11th Gen, Apple Watch SE 3 और AirPods Pro 3 पर भी डिस्काउंट दे रही है. वहीं अगर आप इस सेल में iPhone Air या 512GB स्टोरेज वाला iPhone 17 Pro खरीदते हैं तो क्रोमा Apple Care+ और एयरपॉड्स फ्री दे रही है.

गूगल पिक्सल 9ए की कीमत में भी कटौती

गूगल ने हाल ही अपने किफायती फोन गूगल पिक्सल 10ए को लॉन्च किया है. इसकी लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने पिक्सल 9ए की कीमतों में भारी कटौती की थी. 9ए को 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया था, लेकिन अब इसकी कीमत 10,000 रुपये कम कर दी गई है, जिसके बाद इसका बेस वेरिएंट 39,999 रुपये में अवेलेबल है. इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ये छोटे-छोटे फीचर्स, आपका बड़ा टाइम बचा देंगे, जानें कैसे करें यूज