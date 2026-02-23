एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ये छोटे-छोटे फीचर्स, आपका बड़ा टाइम बचा देंगे, जानें कैसे करें यूज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्टफोन आज की जरूरत बन गए हैं. अब इनके बिना एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल लगता है. स्मार्टफोन के कारण सुविधा तो हुई ही है, साथ ही समय की भी बचत होने लगी है. आज हम आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऐसे छोटे-छोटे फीचर्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने डेली रूटीन के काम करते हुए और भी ज्यादा समय की बचत कर सकते हैं. आइए ऐसे ही फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग

स्प्लिट स्क्रीन मोड एंड्रॉयड का ऐसा फीचर है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है. यह आपको एक साथ एक ही स्क्रीन पर दो ऐप्स ऑपरेट करने का ऑप्शन देता है. एक स्क्रीन पर आप किसी से बात करते-करते दूसरी स्क्रीन पर अपना काम निपटा सकते हैं. इससे आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसे एक्टिव करने के लिए रीसेंट ऐप्स व्यू में जाएं और थ्री-डॉट मेनू पर टैप करें. इसके बाद स्प्लिट स्क्रीन को सेलेक्ट कर सेकंड ऐप को सेलेक्ट कर लें.

क्लिपबोर्ड हिस्ट्री

अगर आपको अलग-अलग ऐप्स से टेक्स्ट या लिंक कॉपी करने या पेस्ट करने की जरूरत पड़ती रहती है तो यह फीचर आपका बहुत सारा समय बचा सकता है. एंड्रॉयड का क्लिपबोर्ड हिस्ट्री फीचर आपके कॉपी किए गए सारे टेक्स्ट और यहां तक कि स्क्रीनशॉट्स की लिस्ट रखता है. इससे आपको हर बार ऑरिजनल सोर्स पर जाकर कॉपी करने की जरूरत नहीं रहेगी. इसे सेटिंग>सिस्टम>कीबोर्ड>जीबोर्ड>क्लिपबोर्ड में जाकर इनेबल किया जा सकता है. इसके बाद जीबोर्ड में क्लिपबोर्ड आइकन पर प्रेस करें, यहां आपको रीसेंटली कॉपीड टेक्स्ट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी.

क्विक सेटिंग को कस्टम करने का ऑप्शन

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में क्विक सेटिंग्स पैनल को कस्टम करने का ऑप्शन मिलता है. बाई डिफॉल्ट इसमें स्क्रीनकास्ट, हॉटस्पॉट टॉगल जैसे कई फीचर्स आते हैं, जिन्हें अधिकतर लोग यूज नहीं करते. आप इनकी जगह अपनी जरूरत के शॉर्टकट जैसे डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लैशलाइट, QR कोड स्कैनर और यूपीआई ऐप्स को रख सकते हैं. इससे आपको बार-बार मैन मेनू में जाकर ऐप्स सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी.

