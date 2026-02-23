हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएंड्रॉयड स्मार्टफोन के ये छोटे-छोटे फीचर्स, आपका बड़ा टाइम बचा देंगे, जानें कैसे करें यूज

एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ये छोटे-छोटे फीचर्स, आपका बड़ा टाइम बचा देंगे, जानें कैसे करें यूज

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कई ऐसे फीचर्स हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं. ये फीचर्स आपके छोटे-छोटे काम चुटकियों में पूरा कर देते हैं, जिससे टाइम की भी बचत होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन आज की जरूरत बन गए हैं. अब इनके बिना एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल लगता है. स्मार्टफोन के कारण सुविधा तो हुई ही है, साथ ही समय की भी बचत होने लगी है. आज हम आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऐसे छोटे-छोटे फीचर्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने डेली रूटीन के काम करते हुए और भी ज्यादा समय की बचत कर सकते हैं. आइए ऐसे ही फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग

स्प्लिट स्क्रीन मोड एंड्रॉयड का ऐसा फीचर है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है. यह आपको एक साथ एक ही स्क्रीन पर दो ऐप्स ऑपरेट करने का ऑप्शन देता है. एक स्क्रीन पर आप किसी से बात करते-करते दूसरी स्क्रीन पर अपना काम निपटा सकते हैं. इससे आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसे एक्टिव करने के लिए रीसेंट ऐप्स व्यू में जाएं और थ्री-डॉट मेनू पर टैप करें. इसके बाद स्प्लिट स्क्रीन को सेलेक्ट कर सेकंड ऐप को सेलेक्ट कर लें.

क्लिपबोर्ड हिस्ट्री

अगर आपको अलग-अलग ऐप्स से टेक्स्ट या लिंक कॉपी करने या पेस्ट करने की जरूरत पड़ती रहती है तो यह फीचर आपका बहुत सारा समय बचा सकता है. एंड्रॉयड का क्लिपबोर्ड हिस्ट्री फीचर आपके कॉपी किए गए सारे टेक्स्ट और यहां तक कि स्क्रीनशॉट्स की लिस्ट रखता है. इससे आपको हर बार ऑरिजनल सोर्स पर जाकर कॉपी करने की जरूरत नहीं रहेगी. इसे सेटिंग>सिस्टम>कीबोर्ड>जीबोर्ड>क्लिपबोर्ड में जाकर इनेबल किया जा सकता है. इसके बाद जीबोर्ड में क्लिपबोर्ड आइकन पर प्रेस करें, यहां आपको रीसेंटली कॉपीड टेक्स्ट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी.

क्विक सेटिंग को कस्टम करने का ऑप्शन

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में क्विक सेटिंग्स पैनल को कस्टम करने का ऑप्शन मिलता है. बाई डिफॉल्ट इसमें स्क्रीनकास्ट, हॉटस्पॉट टॉगल जैसे कई फीचर्स आते हैं, जिन्हें अधिकतर लोग यूज नहीं करते. आप इनकी जगह अपनी जरूरत के शॉर्टकट जैसे डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लैशलाइट, QR कोड स्कैनर और यूपीआई ऐप्स को रख सकते हैं. इससे आपको बार-बार मैन मेनू में जाकर ऐप्स सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी.

ये भी पढ़ें-

खतरनाक साबित हुईं AI ऐप्स! कर दिया लाखों यूजर्स का डेटा लीक, आप ऐसे रहें सावधान

Published at : 23 Feb 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Android Tips And Tricks Smartphone Tips TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ये छोटे-छोटे फीचर्स, आपका बड़ा टाइम बचा देंगे, जानें कैसे करें यूज
एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ये छोटे-छोटे फीचर्स, आपका बड़ा टाइम बचा देंगे, जानें कैसे करें यूज
टेक्नोलॉजी
स्मार्टफोन हॉटस्पॉट और Wi-Fi राउटर की असली रेंज कितनी होती है? सच जानकर उड़ जाएंगे होश
स्मार्टफोन हॉटस्पॉट और Wi-Fi राउटर की असली रेंज कितनी होती है? सच जानकर उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
खतरनाक साबित हुईं AI ऐप्स! कर दिया लाखों यूजर्स का डेटा लीक, आप ऐसे रहें सावधान
खतरनाक साबित हुईं AI ऐप्स! कर दिया लाखों यूजर्स का डेटा लीक, आप ऐसे रहें सावधान
टेक्नोलॉजी
स्मार्टफोन के कोने में दिखने वाला LTE और VoLTE आखिर है क्या? जानिए पूरा नाम, मतलब और इसके पीछे का राज
स्मार्टफोन के कोने में दिखने वाला LTE और VoLTE आखिर है क्या? जानिए पूरा नाम, मतलब और इसके पीछे का राज
Advertisement

वीडियोज

POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi
JNU Violence News: आधी रात पथराव, JNU में ABVP बनाम लेफ्ट भिड़ंत से मचा हड़कंप | ABP News
Iran - America Conflict : 15 दिन का अल्टीमेटम! क्या शुरू होने वाला है महायुद्ध? | Trump |
AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Lashkar Module: दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
स्पोर्ट्स
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
नौकरी
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
हेल्थ
High Protein Diet: क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget