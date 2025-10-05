हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना कोडिंग जाने भी बनाएं ऐप और फिर हर महीने कमाएं लाखों रुपए, जानिए AI से ऐसे होगा पूरा काम

बिना कोडिंग जाने भी बनाएं ऐप और फिर हर महीने कमाएं लाखों रुपए, जानिए AI से ऐसे होगा पूरा काम

How to Develop App: आज के डिजिटल युग में मोबाइल ऐप्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

How to Develop App: आज के डिजिटल युग में मोबाइल ऐप्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. पहले जहां ऐप डेवलपमेंट के लिए कोडिंग स्किल और टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी होती थी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से कोई भी व्यक्ति बिना कोडिंग सीखे खुद का ऐप बना सकता है. यही वजह है कि अब कई लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं बल्कि हर महीने लाखों रुपये की कमाई भी कर रहे हैं.

अब कोडिंग नहीं, AI करेगा पूरा काम

पहले एक ऐप तैयार करने में महीनों लग जाते थे डेवलपर हायर करना पड़ता था कोडिंग, टेस्टिंग और डिज़ाइनिंग में काफी खर्च आता था. लेकिन अब AI टूल्स ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है. आपको बस अपने ऐप का आइडिया बताना होता है जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप, एजुकेशन ऐप, या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. इसके बाद AI अपने आप कोड, लेआउट और फंक्शन्स तैयार कर देता है. कुछ ही मिनटों में आपका ऐप बनकर डाउनलोड या शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है.

कौन-कौन से AI टूल्स से बन सकता है ऐप

आज कई ऐसे AI प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो “No Code App Builder” के नाम से जाने जाते हैं. जैसे Appy Pie, Glide, Adalo, Bubble, Thunkable, और Zoho Creator. इन टूल्स में यूज़र्स को बस Drag and Drop Interface मिलता है. मतलब आप बिना किसी प्रोग्रामिंग भाषा के सिर्फ माउस से एलिमेंट्स जोड़कर ऐप डिजाइन कर सकते हैं. इन टूल्स में AI आपके विचार को समझकर सबसे उपयुक्त डिजाइन और फंक्शनलिटी सुझाता है. जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐप पेमेंट स्वीकार करे तो AI अपने आप पेमेंट गेटवे जोड़ देता है.

ऐसे करें कमाई लाखों की

एक बार जब आपका ऐप तैयार हो जाता है, तो कमाई के कई रास्ते खुल जाते हैं. आप अपने ऐप को Google Play Store या Apple App Store पर लॉन्च कर सकते हैं. इसके बाद आप इन-ऐप ऐड्स, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, या पेड डाउनलोड्स के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं.

इसके अलावा, कई लोग अपने बनाए ऐप्स को क्लाइंट्स को बेचकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी रेस्टोरेंट या स्कूल के लिए कस्टम ऐप बनाया तो आप इसके बदले 50,000 से 2 लाख रुपये तक चार्ज कर सकते हैं.

छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए वरदान

AI-आधारित ऐप बिल्डर्स छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. जिन लोगों के पास डेवलपर टीम या बजट नहीं होता वे अब खुद ऐप बनाकर अपने ब्रांड को डिजिटल बना सकते हैं. इससे न केवल उनका खर्च घटता है बल्कि मार्केट में पहुंच भी बढ़ती है.

यह भी पढ़ें:

किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है मोबाइल सिग्नल जैमर? जानिए क्या कोई भी अपने घर में कर सकता है इस्तेमाल

Published at : 05 Oct 2025 12:41 PM (IST)
Tags :
AI Coding TECH NEWS HINDI How To Develop App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
यूटिलिटी
बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा
बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा
जनरल नॉलेज
e-SIM Benefits: सिम कार्ड पोर्ट हटाने से कितना हल्का हो जाता है स्मार्टफोन? iPhone ने किया है यह प्रयोग
सिम कार्ड पोर्ट हटाने से कितना हल्का हो जाता है स्मार्टफोन? iPhone ने किया है यह प्रयोग
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget