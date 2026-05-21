mAadhaar ऐप जल्द होगा बंद, जानिए नए आधार ऐप में कैसे करें रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड?

New Aadhaar App: अगर आप अपने फोन में mAadhaar ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. Unique Identification Authority of India (UIDAI) यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि mAadhaar ऐप को जल्द बंद किया जाएगा. इसकी जगह अब नया “Aadhaar” ऐप लाया गया है, जिसे ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाया गया है. नए ऐप में लोगों की प्राइवेसी का खास ध्यान रखा गया है, ताकि आधार से जुड़ी जानकारी गलत हाथों में न जाए. ऐसे में अगर आप भी mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करते है तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है.

mAadhaar ऐप ने अपना काम बखूबी पूरा किया, लेकिन इसे एक अलग समय के लिए बनाया गया था. इसका मुख्य कार्य आपके आधार कार्ड के लिए एक डिजिटल वॉलेट के रूप में काम करना था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पुराने ऐप में जब भी कोई होटल, अस्पताल या सरकारी दफ्तर में आधार दिखाता था, तब उसकी पूरी जानकारी शेयर हो जाती थी. इसी परेशानी को देखते हुए नया ऐप तैयार किया गया है. जो लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने जैसी बड़ी समस्या का समाधान देता है, इसमें दावा किया गया है कि यूजर्स को अपनी पूरी जानकारी शेयर करने कि जरूरत नहीं होगी, अनको बस उतनी ही जानकारी देनी होगी जितनी खास काम के लिए जरूरी होगा. यह नया सिस्टम भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) के नियमों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. जिसका मकसद लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा करना और डेटा के गलत इस्तेमाल को होने से रोकना है.

नए Aadhaar App में मिलेंगे कई स्मार्ट फीचर्स

नया Aadhaar ऐप पहले से काफी एडवांस बताया जा रहा है. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन, QR कोड से पहचान और जरूरत के हिसाब से जानकारी शेयर करने जैसी सुविधाएं दी गई हैं. जिसका मतलब है अगर किसी जगह सिर्फ आपकी उम्र चेक करनी है, तो आप सिर्फ उम्र की जानकारी शेयर कर सकते हैं. पूरा आधार नंबर या घर का पता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाम, पता, फोटो, जेंडर, मोबाइल नंबर, य आधार कार्ड का सटेटस हो सभी जानकारी व्यक्तिगत रूप से शेयर होगी. इसके अलावा ऐप में फिंगरप्रिंट, फेस और आईरिस लॉक करने का फीचर भी मिलेगा, जिससे आपकी जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहेगी. खास बात ये भी है कि एक फोन में परिवार के पांच लोगों तक के आधार प्रोफाइल जोड़े जा सकते हैं.

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ऐसे डाउनलोड करें नया Aadhaar App

UIDAI ने लोगों को सलाह दी है कि वे सिर्फ ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें. इसके लिए Google Play Store या Apple App Store पर जाएं और “Aadhaar” नाम से ऐप सर्च करें. वहां आपको Pehchaan लोगो वाला ऑफिशियल ऐप दिखाई देगा. ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको 13 भाषा में से अपनी भाषा चुननी होगी. फिर आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद ऐप फेस स्कैन भी मांग सकता है, ताकि आपकी पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहे. फिर आपको सिक्योरिटी PIN सेट करना होगा और अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालकर प्रोफाइल लिंक करनी होगी. सबसे जरूरी बात ये है कि पुराने mAadhaar ऐप का डेटा नए ऐप में अपने आप नहीं आएगा. यानी पहले से सेव आधार PDF, QR कोड और फैमिली प्रोफाइल दोबारा जोड़ने होंगे.

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