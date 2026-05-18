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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट9वीं फिफ्टी ठोक केएल राहुल ने रचा इतिहास, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ बन गए नंबर-1

9वीं फिफ्टी ठोक केएल राहुल ने रचा इतिहास, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ बन गए नंबर-1

KL Rahul Record: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ केएल राहुल ने 42 गेंद में 56 रनों की पारी खेली. वह इस सीजन 533 रन बना चुके हैं. राहुल ने डिविलियर्स का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 18 May 2026 06:16 PM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्धशतक लगाकर केएल राहुल ने पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रविवार को राहुल ने राजस्थान के खिलाफ 42 गेंद में 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, और दिल्ली कैपिटल्स की जीत में अहम योगदान दिया. दिल्ली ने अंतिम ओवर में 5 विकेट से यह मैच जीता. राहुल ने अपनी इस पारी के दौरान एबी डिविलियर्स का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

केएल राहुल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. राहुल ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 9वीं बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली. इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 8 बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली थी. इस लिस्ट में शिखर धवन (7) और विराट कोहली (7) संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं. 

राजस्थान के खिलाफ अंतिम ओवर में जीती दिल्ली

राजस्थान से मिले 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 10.1 ओवर में 105 रन जोड़े. राहुल अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 42 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और 3 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए. दिल्ली को अंतिम ओवर में जीत मिली. इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 193 रन बनाए थे.

आईपीएल 2026 में जमकर गरजा केएल राहुल का बल्ला 

आईपीएल 2026 में केएल राहुल का बल्ला जमकर गरजा है. इस सीजन राहुल अब तक 13 मैचों में 533 रन बना चुके हैं. इसमें सबसे खास उनका स्ट्राइक रेट रहा है. राहुल ने इस सीजन काफी तेजी से रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में राहुल का स्ट्राइक रेट 171.94 का रहा है. उनके बल्ले से 51 चौके और 27 छक्के निकले हैं. राहुल इस सीजन चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 

यह भी पढ़ें - 

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Published at : 18 May 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals AB De Villiers KL Rahul IPL IPL 2026
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