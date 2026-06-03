भारत में आ रहा है Claude Mythos, सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी पावरफुल एआई मॉडल की एक्सेस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Claude Mythos मॉडल भारत सहित कई देशों में संगठनों को उपलब्ध होगा।

एंथ्रोपिक 150 नए संगठनों को मॉडल की एक्सेस प्रदान करेगा।

Mythos ने सॉफ्टवेयर में 10,000 से अधिक सुरक्षा कमजोरियां खोजी हैं।

जनता के लिए Mythos जैसा एक नया मॉडल जल्द ही लॉन्च होगा।

Claude Mythos in India: साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में तहलका मचा देने वाला Anthropic का Claude Mythos मॉडल अब इंडिया में एंट्री करने के लिए तैयार है. भारत के कुछ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी एक्सेस मिलने जा रही है. दरअसल, अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने हाल ही में बताया था कि वह ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, सरकारों, साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों को इस मॉडल की एक्सेस देगी. बता दें कि यह मॉडल बहुत पावरफुल माना जा रहा है और यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को चुटकियों में हैक कर सकता है. इसलिए इसे अभी तक पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया है.

150 नए ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी Claude Mythos की एक्सेस

एंथ्रोपिक ने कहा कि वह लगभग 150 नए ऑर्गेनाइजेशन को इस मॉडल की एक्सेस देने जा रही है. इसके साथ ही इन ऑर्गेनाइजेशन की कुल संख्या 200 पहुंच जाएगी. इससे पहले कंपनी केवल अमेरिका और यूके की कुछ कंपनियों के साथ इस मॉडल को टेस्ट कर रही थी. इसे फाइनेंशियल सर्विसेस, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, कम्युनिकेशन, पावर, वाटर और हार्डवेयर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ टेस्ट किया जा रहा है.

अब इन देशों को मिली एक्सेस

एंथ्रोपिक ने अमेरिका और यूके के अलावा भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, जापान और साउथ कोरिया आदि देशों के ऑर्गेनाइजेशन्स को अपने इस मॉडल की एक्सेस दी है. कंपनी की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है कि इन देशों के कौन-से ऑर्गेनाइजेशन्स अब इस मॉडल को एक्सेस कर पाएंगे.

जरूरी सॉफ्टवेयर में हजारों कमियां निकाल चुका है Mythos

एंथ्रोपिक ने हाल ही में बताया था कि Claude Mythos ने एक महीने में दुनिया के सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर्स में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ीं 10,000 से ज्यादा कमियों का पता लगा लिया है. इस मॉडल की एक्सेस वाली कई कंपनियों ने कहा है कि Mythos से कमियों का पता लगाने की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई है. अब गूगल और OpenAI जैसी कंपनियां भी इस तरह के साइबर सिक्योरिटी मॉडल ले आई हैं.

पब्लिक के लिए आने वाला है Mythos जैसा मॉडल

Claude Mythos को अभी तक पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया है. एंथ्रोपिक ने बताया कि उसके समेत अभी तक किसी भी कंपनी के पास इस तरह के मॉडल के मिसयूज को रोकने का कोई तरीका नहीं है. इसी बीच कंपनी इस मॉडल जैसे एक दूसरे मॉडल को पब्लिक के लिए रोल आउट करेगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में इसे लॉन्च किया जा सकता है.

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