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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत में आ रहा है Claude Mythos, सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी पावरफुल एआई मॉडल की एक्सेस

भारत में आ रहा है Claude Mythos, सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी पावरफुल एआई मॉडल की एक्सेस

Claude Mythos in India: एंथ्रोपिक एआई का धाकड़ मॉडल Claude Mythos अब इंडिया आ रहा है. भारत के कुछ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी एक्सेस मिली है. यह मॉडल पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं हुआ है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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  • Claude Mythos मॉडल भारत सहित कई देशों में संगठनों को उपलब्ध होगा।
  • एंथ्रोपिक 150 नए संगठनों को मॉडल की एक्सेस प्रदान करेगा।
  • Mythos ने सॉफ्टवेयर में 10,000 से अधिक सुरक्षा कमजोरियां खोजी हैं।
  • जनता के लिए Mythos जैसा एक नया मॉडल जल्द ही लॉन्च होगा।

Claude Mythos in India: साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में तहलका मचा देने वाला Anthropic का Claude Mythos मॉडल अब इंडिया में एंट्री करने के लिए तैयार है. भारत के कुछ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी एक्सेस मिलने जा रही है. दरअसल, अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने हाल ही में बताया था कि वह ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, सरकारों, साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों को इस मॉडल की एक्सेस देगी. बता दें कि यह मॉडल बहुत पावरफुल माना जा रहा है और यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को चुटकियों में हैक कर सकता है. इसलिए इसे अभी तक पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया है.

150 नए ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी Claude Mythos की एक्सेस

एंथ्रोपिक ने कहा कि वह लगभग 150 नए ऑर्गेनाइजेशन को इस मॉडल की एक्सेस देने जा रही है. इसके साथ ही इन ऑर्गेनाइजेशन की कुल संख्या 200 पहुंच जाएगी. इससे पहले कंपनी केवल अमेरिका और यूके की कुछ कंपनियों के साथ इस मॉडल को टेस्ट कर रही थी. इसे फाइनेंशियल सर्विसेस, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, कम्युनिकेशन, पावर, वाटर और हार्डवेयर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ टेस्ट किया जा रहा है.

अब इन देशों को मिली एक्सेस

एंथ्रोपिक ने अमेरिका और यूके के अलावा भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, जापान और साउथ कोरिया आदि देशों के ऑर्गेनाइजेशन्स को अपने इस मॉडल की एक्सेस दी है. कंपनी की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है कि इन देशों के कौन-से ऑर्गेनाइजेशन्स अब इस मॉडल को एक्सेस कर पाएंगे.

जरूरी सॉफ्टवेयर में हजारों कमियां निकाल चुका है Mythos

एंथ्रोपिक ने हाल ही में बताया था कि Claude Mythos ने एक महीने में दुनिया के सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर्स में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ीं 10,000 से ज्यादा कमियों का पता लगा लिया है. इस मॉडल की एक्सेस वाली कई कंपनियों ने कहा है कि Mythos से कमियों का पता लगाने की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई है. अब गूगल और OpenAI जैसी कंपनियां भी इस तरह के साइबर सिक्योरिटी मॉडल ले आई हैं.

पब्लिक के लिए आने वाला है Mythos जैसा मॉडल

Claude Mythos को अभी तक पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया है. एंथ्रोपिक ने बताया कि उसके समेत अभी तक किसी भी कंपनी के पास इस तरह के मॉडल के मिसयूज को रोकने का कोई तरीका नहीं है. इसी बीच कंपनी इस मॉडल जैसे एक दूसरे मॉडल को पब्लिक के लिए रोल आउट करेगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में इसे लॉन्च किया जा सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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