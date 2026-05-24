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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीClaude Mythos ने एक महीने में ढूंढ निकालीं 10,000 से ज्यादा कमियां, बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर से दूर किए गए बग

Claude Mythos ने एक महीने में ढूंढ निकालीं 10,000 से ज्यादा कमियां, बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर से दूर किए गए बग

Anthropic Claude Mythos: एंथ्रोपिक ने दावा किया है कि उसके Claude Mythos मॉडल से कई कंपनियों ने 10,000 से ज्यादा बग्स का पता लगाया है. साथ ही कंपनी इसके एक्सेस का दायरा भी बढ़ाने पर विचार कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 May 2026 10:43 AM (IST)
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  • शक्तिशाली मॉडल के दुरुपयोग पर चिंता, अभी पब्लिक के लिए नहीं।

Anthropic Claude Mythos: अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने पिछले महीने अपने Claude Mythos मॉडल का ऐलान किया था. यह मॉडल इतना पावरफुल है कि दुनियाभर की सरकारें इसे लेकर चिंतित हैं और कंपनी ने भी इसे पब्लिक के लिए रोल आउट नहीं किया है. फिलहाल एंथ्रोपिक ने अपने प्रोजेक्ट ग्लासविंग के जरिए इसे अमेजन और गूगल समेत सेलेक्टेड कंपनियों को ही इसकी एक्सेस दी है और एक महीने के भीतर ही इस मॉडल ने सालों पुरानी खामियों को सामने ला दिया है. एंथ्रोपिक का कहना है कि Claude Mythos ने एक महीने में दुनिया के सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी 10,000 से ज्यादा कमियों का पता लगा लिया है.

इन कंपनियों के सॉफ्टवेयर में मिलीं खामियां

एंथ्रोपिक ने बताया कि जिन कंपनियों के पास इस मॉडल की एक्सेस है, उन्होंने अपने-अपने सॉफ्टवेयर में सैकड़ों सुरक्षा खामियों का पता लगाया है. कई कंपनियों ने कहा है कि इस मॉडल के कारण कमियों का पता लगाने की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई है. इंटरनेट होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्लाउडफ्लेयर ने बताया कि उसने अपने क्रिटिकल-पाथ सिस्टम में 2,000 बग्स ढूंढे हैं और इनमें से 400 हाई और क्रिटिकल सेवेयरिटी वाले थे. इसी तरह Mozilla ने फायरफॉक्स में 271 इश्यूज को ढूंढकर फिक्स किया है. यूके के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का भी कहना है कि भी Claude Mythos ऐसा पहला मॉडल है, जो उसकी साइबर रेंज को सॉल्व कर पाया है. साइबर रेंज में कई तरह के साइबर अटैक का सिमुलेशन होता है.

एक्सेस का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है एंथ्रोपिक 

एंथ्रोपिक ने अभी तक केवल सीमित कंपनियों को ही इस मॉडल की एक्सेस दी है. अब कंपनी इस एक्सेस को बढ़ाने पर विचार कर रही है. कंपनी ने कहा कि वह अमेरिका और उसकी सहयोगी सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि ज्यादा पार्टनर्स इस एआई मॉडल को एक्सेस कर पाएं. हालांकि, उन देशों के नाम उजागर नहीं किए गए हैं, जिन्हें एंथ्रोपिक अपने इस मॉडल की एक्सेस देने जा रही है. भारत सरकार भी इस मॉडल को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है और उसने इसकी फेयर एक्सेस की डिमांड की है.

लोगों के लिए क्यों लॉन्च नहीं हो रहा यह मॉडल?

एंथ्रोपिक ने बताया कि वह अभी इस मॉडल को पब्लिक के लिए रोल आउट नहीं करेगी. इसकी वजह बताते हुए कंपनी ने कहा कि उसके खुद समेत कोई भी कंपनी इस तरह के पावरफुल मॉडल के मिसयूज को रोकने के तरीके नहीं बना पाई हैं. भविष्य में अगर दूसरी एआई कंपनियां इस तरह के मॉडल डेवलप करती हैं तो Claude Mythos को पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया जा सकता है.

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Published at : 24 May 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Anthropic Claude Mythos
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