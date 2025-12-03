Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







China Robot: चीन की टेक कंपनी LimX Dynamics ने ऐसा रोबोट पेश किया है जिसने दुनियाभर के टेक एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. कंपनी ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें दो पैरों पर चलने वाला रोबोट कुछ ही सेकंड में एक पूरे आकार वाले Tyrannosaurus Rex यानी टी-रेक्स डायनासोर में बदल जाता है. यह डेमो दिखाता है कि आधुनिक रोबोटिक्स कैसे मनोरंजन और पर्यटन उद्योग का रूप बदल सकती है.

कैसे रोबोट बदल जाता है डायनासोर में

वीडियो में दिखाया गया है कि यह मशीन TRON1 प्लेटफॉर्म पर आधारित है. रोबोट के ऊपर टी-रेक्स की स्किन लगाई गई है जिसमें विशाल सिर, छोटी बाहें और हिलती हुई लंबी पूंछ शामिल है. देखने में यह बिल्कुल जीवित डायनासोर जैसा लगता है.

डेमो की शुरुआत में यह डायनासोर आकृति जमीन पर लेटी होती है और आसपास लोग इकट्ठा होते हैं. जैसे ही ट्रेनर्स इसके पैरों और बॉडी को धक्का देते हैं, रोबोट तुरंत अपनी बैलेंसिंग ठीक कर लेता है. कंपनी के अनुसार इसकी स्थिरता का राज TRON1 सिस्टम है जो वजन और दिशा बदलने पर तुरंत रिएक्ट करता है.

पर्यटन और म्यूज़ियम के लिए तैयार खास कॉन्सेप्ट

LimX Dynamics का कहना है कि यह रोबोट विशेष रूप से क्लचरल टूरिज्म के लिए बनाया गया है. म्यूज़ियम, थीम पार्क और पब्लिक इवेंट्स में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि लोग विशाल डायनासोर को पास से चलते हुए देख सकें. कंपनी का मानना है कि इससे लोग extinct जीवों के बारे में बेहतर तरीके से सीख पाएंगे.

TRON1 प्लेटफॉर्म कई तरह की सतहों पर बैलेंस बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर इसे पहियों पर भी चलाया जा सकता है. डायनासोर मोड में रोबोट दो पैरों पर प्राकृतिक चाल से चलता है.

सेंसर, कैमरे और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम

रोबोट के अंदर कई तरह के सेंसर और कैमरे लगे हैं जो उसके आसपास की हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं. कैमरे रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचान लेते हैं जबकि मोशन सेंसर हर कदम की स्थिरता चेक करते हैं. अगर कोई व्यक्ति इसे धक्का दे तो सिस्टम तुरंत कैलकुलेट करके रोबोट को गिरने से बचा लेता है.

डेमो में यह लगभग 3.1 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षित मानी जाती है और देखने में बिल्कुल असली डायनासोर जैसी लगती है.

स्किन बदलने की सुविधा और आसान मेंटेनेंस

कंपनी ने बताया है कि डायनासोर की स्किन TRON1 फ्रेम पर आसानी से लग और हट सकती है. चाहें तो ऑपरेटर कुछ ही मिनटों में किसी और प्राणी की स्किन भी लगा सकते हैं. कंपनी इसे खरीदने या किराए पर लेने दोनों के ऑप्शन देगी, साथ ही स्टाफ को इसे चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. रोबोट एक बार चार्ज पर कई घंटों तक चालू रह सकता है और इसकी सर्विसिंग में सिर्फ जॉइंट चेक और स्किन की सफाई जैसे बेसिक काम शामिल हैं जो एक घंटे के अंदर पूरे हो जाते हैं.

