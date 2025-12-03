हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीन ने बनाया ऐसा रोबोट जो पलक झपकते ही बन जाता है असली जैसा डायनासोर, ऐसी टेक्नोलॉजी देख रह जाएंगे दंग

चीन ने बनाया ऐसा रोबोट जो पलक झपकते ही बन जाता है असली जैसा डायनासोर, ऐसी टेक्नोलॉजी देख रह जाएंगे दंग

China Robot: चीन की टेक कंपनी LimX Dynamics ने ऐसा रोबोट पेश किया है जिसने दुनियाभर के टेक एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Dec 2025 08:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

China Robot: चीन की टेक कंपनी LimX Dynamics ने ऐसा रोबोट पेश किया है जिसने दुनियाभर के टेक एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. कंपनी ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें दो पैरों पर चलने वाला रोबोट कुछ ही सेकंड में एक पूरे आकार वाले Tyrannosaurus Rex यानी टी-रेक्स डायनासोर में बदल जाता है. यह डेमो दिखाता है कि आधुनिक रोबोटिक्स कैसे मनोरंजन और पर्यटन उद्योग का रूप बदल सकती है.

कैसे रोबोट बदल जाता है डायनासोर में

वीडियो में दिखाया गया है कि यह मशीन TRON1 प्लेटफॉर्म पर आधारित है. रोबोट के ऊपर टी-रेक्स की स्किन लगाई गई है जिसमें विशाल सिर, छोटी बाहें और हिलती हुई लंबी पूंछ शामिल है. देखने में यह बिल्कुल जीवित डायनासोर जैसा लगता है.

डेमो की शुरुआत में यह डायनासोर आकृति जमीन पर लेटी होती है और आसपास लोग इकट्ठा होते हैं. जैसे ही ट्रेनर्स इसके पैरों और बॉडी को धक्का देते हैं, रोबोट तुरंत अपनी बैलेंसिंग ठीक कर लेता है. कंपनी के अनुसार इसकी स्थिरता का राज TRON1 सिस्टम है जो वजन और दिशा बदलने पर तुरंत रिएक्ट करता है.

पर्यटन और म्यूज़ियम के लिए तैयार खास कॉन्सेप्ट

LimX Dynamics का कहना है कि यह रोबोट विशेष रूप से क्लचरल टूरिज्म के लिए बनाया गया है. म्यूज़ियम, थीम पार्क और पब्लिक इवेंट्स में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि लोग विशाल डायनासोर को पास से चलते हुए देख सकें. कंपनी का मानना है कि इससे लोग extinct जीवों के बारे में बेहतर तरीके से सीख पाएंगे.

TRON1 प्लेटफॉर्म कई तरह की सतहों पर बैलेंस बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर इसे पहियों पर भी चलाया जा सकता है. डायनासोर मोड में रोबोट दो पैरों पर प्राकृतिक चाल से चलता है.

सेंसर, कैमरे और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम

रोबोट के अंदर कई तरह के सेंसर और कैमरे लगे हैं जो उसके आसपास की हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं. कैमरे रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचान लेते हैं जबकि मोशन सेंसर हर कदम की स्थिरता चेक करते हैं. अगर कोई व्यक्ति इसे धक्का दे तो सिस्टम तुरंत कैलकुलेट करके रोबोट को गिरने से बचा लेता है.

डेमो में यह लगभग 3.1 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षित मानी जाती है और देखने में बिल्कुल असली डायनासोर जैसी लगती है.

स्किन बदलने की सुविधा और आसान मेंटेनेंस

कंपनी ने बताया है कि डायनासोर की स्किन TRON1 फ्रेम पर आसानी से लग और हट सकती है. चाहें तो ऑपरेटर कुछ ही मिनटों में किसी और प्राणी की स्किन भी लगा सकते हैं. कंपनी इसे खरीदने या किराए पर लेने दोनों के ऑप्शन देगी, साथ ही स्टाफ को इसे चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. रोबोट एक बार चार्ज पर कई घंटों तक चालू रह सकता है और इसकी सर्विसिंग में सिर्फ जॉइंट चेक और स्किन की सफाई जैसे बेसिक काम शामिल हैं जो एक घंटे के अंदर पूरे हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें:

भारत का नया आदेश! अब हर स्मार्टफोन में जरूरी होगा सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप, जानिए क्या बदलेगा आपके लिए?

Published at : 03 Dec 2025 08:36 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI China Robot
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
ब्यूटी
Winter Health Tips: सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन तो घरेलू नुस्खे करेंगे मदद, नहीं होगी दिक्कत
सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन तो घरेलू नुस्खे करेंगे मदद, नहीं होगी दिक्कत
नौकरी
कैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया
कैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया
जनरल नॉलेज
Rage Bait बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द?
Rage Bait बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget