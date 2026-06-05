ChatGPT को नहीं होगा 'मेमोरी लॉस', अब फ्री में याद रखेगा आपकी सारी बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओपनएआई चैटजीपीटी के मेमोरी फीचर को अपग्रेड कर रहा है।

नया फीचर पिछली बातचीत से सीखकर पर्सनलाइज्ड सुझाव देगा।

यूजर्स अपनी जानकारी को नियंत्रित करने का अधिकार पाएंगे।

ChatGPT Memory Upgrade: अगर आप चैटजीपीटी को रोज यूज करते हैं तो आप जानते ही हैं कि इसका मेमोरी फीचर कितने काम का है. यह आपकी पुरानी बातचीत को याद रखता है और हर बातचीत की शुरुआत में उसे फिर से सबकुछ बताने की जरूरत नहीं रहती. इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि चैटजीपीटी भी पुरानी कन्वर्सेशन के आधार पर अधिक कस्टमाइज रिस्पॉन्स देता है. अब चैटजीपीटी की कंपनी ओपनएआई इसे बेहतर करने जा रही है. कंपनी ने चैटजीपीटी के मेमोरी सिस्टम के लिए बड़ी अपग्रेड का ऐलान किया है. इसे ड्रीमिंग कहा जा रहा है. आइए जानते हैं कि नया अपग्रेड कैसे काम करेगा और यूजर्स को इससे क्या फायदा होगा.

कैसे काम करेगा नया अपग्रेड?

नया फीचर आने के बाद चैटजीपीटी न सिर्फ पुरानी बातों को याद रखेगा बल्कि उनके कॉन्टेक्स्ट को भी आगे यूज कर सकेगा. उदाहरण के तौर पर आप चैटजीपीटी से किसी ट्रिप का प्लान बनाने को कहते हैं. अब यह पुरानी कन्वर्सेशन के आधार पर खुद से पता लगा सकेगा कि आपको किस तरह के होटल पसंद है, आप किस तरह की जगह जाना पसंद करते हैं और फिर उसी आधार पर आपकी ट्रिप को प्लान कर सकेगा. इस तरह आपको ज्यादा पर्सनलाइज सजेशन मिल सकेगा. इस फीचर की एक खास बात यह भी है कि यह केवल सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं आएगा. फ्री यूजर को भी इसका फायदा मिलेगा.

यूजर्स को मिलेंगे ज्यादा कंट्रोल

इस अपग्रेड के जरिए न सिर्फ चैटजीपीटी को बेहतर किया जा रहा है बल्कि यूजर्स को भी ज्यादा कंट्रोल दिए जा रहे हैं. मेमोरी समरी पेज पर जाकर अब यूजर यह देख पाएंगे कि चैटजीपीटी उनके बारे में क्या-क्या जानता है. यूजर चाहे तो इंफोर्मेशन को अपडेट कर सकता है और वह एआई को टॉपिक्स के बारे में इंस्ट्रक्शन भी दे पाएगा.

दुनिया में सबसे पॉपुलर है चैटजीपीटी

ओपनएआई का एआई चैटबॉट चैटजीपीटी दुनियाभर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला था कि चैटजीपीटी ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स एक बिलियन से भी ज्यादा हो गए हैं. इस आंकड़े तक पहुंचने वाली यह पहली एआई ऐप है. साथ ही यह गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब आदि को पछाड़कर सबसे कम समय में एक बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने वाली ऐप भी बन गई है. चैटजीपीटी को 2023 में लॉन्च किया गया था और इसने तीन साल में ही यह माइलस्टोन हासिल कर लिया. टिकटॉक को यहां तक पहुंचने में पांच और इंस्टाग्राम को आठ साल लगे थे.

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