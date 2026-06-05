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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT को नहीं होगा 'मेमोरी लॉस', अब फ्री में याद रखेगा आपकी सारी बातें

ChatGPT को नहीं होगा 'मेमोरी लॉस', अब फ्री में याद रखेगा आपकी सारी बातें

ChatGPT Memory Upgrade: चैटजीपीटी में एक बड़ा मेमोरी अपग्रेड आया है. इसकी मदद से यह पुरानी बातचीत को बेहतर तरीके से याद रख और इस्तेमाल कर सकेगा. फ्री यूजर्स को भी इसका फायदा मिलेगा.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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  • ओपनएआई चैटजीपीटी के मेमोरी फीचर को अपग्रेड कर रहा है।
  • नया फीचर पिछली बातचीत से सीखकर पर्सनलाइज्ड सुझाव देगा।
  • यूजर्स अपनी जानकारी को नियंत्रित करने का अधिकार पाएंगे।

ChatGPT Memory Upgrade: अगर आप चैटजीपीटी को रोज यूज करते हैं तो आप जानते ही हैं कि इसका मेमोरी फीचर कितने काम का है. यह आपकी पुरानी बातचीत को याद रखता है और हर बातचीत की शुरुआत में उसे फिर से सबकुछ बताने की जरूरत नहीं रहती. इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि चैटजीपीटी भी पुरानी कन्वर्सेशन के आधार पर अधिक कस्टमाइज रिस्पॉन्स देता है. अब चैटजीपीटी की कंपनी ओपनएआई इसे बेहतर करने जा रही है. कंपनी ने चैटजीपीटी के मेमोरी सिस्टम के लिए बड़ी अपग्रेड का ऐलान किया है. इसे ड्रीमिंग कहा जा रहा है. आइए जानते हैं कि नया अपग्रेड कैसे काम करेगा और यूजर्स को इससे क्या फायदा होगा.

कैसे काम करेगा नया अपग्रेड?

नया फीचर आने के बाद चैटजीपीटी न सिर्फ पुरानी बातों को याद रखेगा बल्कि उनके कॉन्टेक्स्ट को भी आगे यूज कर सकेगा. उदाहरण के तौर पर आप चैटजीपीटी से किसी ट्रिप का प्लान बनाने को कहते हैं. अब यह पुरानी कन्वर्सेशन के आधार पर खुद से पता लगा सकेगा कि आपको किस तरह के होटल पसंद है, आप किस तरह की जगह जाना पसंद करते हैं और फिर उसी आधार पर आपकी ट्रिप को प्लान कर सकेगा. इस तरह आपको ज्यादा पर्सनलाइज सजेशन मिल सकेगा. इस फीचर की एक खास बात यह भी है कि यह केवल सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं आएगा. फ्री यूजर को भी इसका फायदा मिलेगा.

यूजर्स को मिलेंगे ज्यादा कंट्रोल

इस अपग्रेड के जरिए न सिर्फ चैटजीपीटी को बेहतर किया जा रहा है बल्कि यूजर्स को भी ज्यादा कंट्रोल दिए जा रहे हैं. मेमोरी समरी पेज पर जाकर अब यूजर यह देख पाएंगे कि चैटजीपीटी उनके बारे में क्या-क्या जानता है. यूजर चाहे तो इंफोर्मेशन को अपडेट कर सकता है और वह एआई को टॉपिक्स के बारे में इंस्ट्रक्शन भी दे पाएगा. 

दुनिया में सबसे पॉपुलर है चैटजीपीटी

ओपनएआई का एआई चैटबॉट चैटजीपीटी दुनियाभर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला था कि चैटजीपीटी ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स एक बिलियन से भी ज्यादा हो गए हैं. इस आंकड़े तक पहुंचने वाली यह पहली एआई ऐप है. साथ ही यह गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब आदि को पछाड़कर सबसे कम समय में एक बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने वाली ऐप भी बन गई है. चैटजीपीटी को 2023 में लॉन्च किया गया था और इसने तीन साल में ही यह माइलस्टोन हासिल कर लिया. टिकटॉक को यहां तक पहुंचने में पांच और इंस्टाग्राम को आठ साल लगे थे. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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OpenAI ChatGPT TECH NEWS
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