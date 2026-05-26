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क्या कानों में लगे Earbuds कर सकते हैं आपकी जासूसी? जानिए क्या है इसकी सच्चाई

Earbuds: ज्यादातर आधुनिक Earbuds में माइक्रोफोन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट और AI फीचर्स दिए जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 May 2026 04:30 PM (IST)
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  • ईयरबड्स से हो सकती है आपकी बातचीत की जासूसी, ध्यान रखें
  • स्मार्ट डिवाइस के माइक्रोफोन से हैकर्स कर सकते रिकॉर्डिंग
  • सार्वजनिक जगहों पर ब्लूटूथ ऑन रखना साबित हो सकता है खतरनाक
  • विश्वसनीय ब्रांड के ईयरबड्स व ऐप्स का करें इस्तेमाल

Earbuds: आज के समय में वायरलेस ईयरबड्स सिर्फ गाने सुनने या कॉल करने का साधन नहीं रह गए हैं. ऑफिस मीटिंग, ऑनलाइन क्लास, गेमिंग और रोजमर्रा की बातचीत तक लोग घंटों इन्हें कानों में लगाए रखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही छोटे-से Earbuds आपकी निजी बातचीत पर नजर रखने का जरिया भी बन सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि स्मार्ट डिवाइस जितने सुविधाजनक होते जा रहे हैं, उतना ही डेटा चोरी और प्राइवेसी रिस्क भी बढ़ रहा है.

कैसे बन सकते हैं Earbuds जासूसी का हथियार?

ज्यादातर आधुनिक Earbuds में माइक्रोफोन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट और AI फीचर्स दिए जाते हैं. यही फीचर्स कई बार साइबर अपराधियों के लिए रास्ता खोल देते हैं. अगर किसी डिवाइस में सिक्योरिटी खामी हो या वह किसी मैलवेयर से संक्रमित हो जाए तो हैकर माइक्रोफोन तक पहुंच बना सकते हैं.

इसका मतलब यह है कि यूजर को बिना पता चले आसपास की बातचीत रिकॉर्ड की जा सकती है. कई बार फर्जी ऐप्स या संदिग्ध ब्लूटूथ कनेक्शन भी डेटा चोरी का कारण बन जाते हैं.

ब्लूटूथ हैकिंग का बढ़ता खतरा

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर ब्लूटूथ ऑन रखना खतरनाक साबित हो सकता है. एयरपोर्ट, मॉल, रेलवे स्टेशन या कैफे जैसी जगहों पर हैकर्स नकली ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए यूजर्स को टारगेट करते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति गलती से ऐसे डिवाइस से कनेक्ट होता है उसकी जानकारी चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है.

कुछ मामलों में हैकर्स ऑडियो डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोन की दूसरी जानकारी तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हमेशा भरोसेमंद डिवाइस और आधिकारिक ऐप्स इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

कौन-से यूजर्स सबसे ज्यादा जोखिम में?

जो लोग लगातार ऑफिस कॉल, बिजनेस मीटिंग या निजी बातचीत के लिए Earbuds का इस्तेमाल करते हैं, वे ज्यादा जोखिम में हो सकते हैं. खासकर वे यूजर्स जो सस्ते या अनजान ब्रांड के Earbuds खरीदते हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. कई लोकल डिवाइस में सिक्योरिटी अपडेट्स की कमी होती है जिससे डेटा लीक का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, यदि किसी ऐप को जरूरत से ज्यादा माइक्रोफोन परमिशन दी गई है तो वह बैकग्राउंड में आपकी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

Earbuds इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. हमेशा भरोसेमंद ब्रांड के डिवाइस खरीदें और उन्हें समय-समय पर अपडेट करते रहें. अनजान ब्लूटूथ रिक्वेस्ट स्वीकार न करें और जब जरूरत न हो तब ब्लूटूथ बंद रखें. फोन में इंस्टॉल ऐप्स की परमिशन भी नियमित रूप से चेक करनी चाहिए. जिन ऐप्स को माइक्रोफोन एक्सेस की जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन तुरंत हटा दें. साथ ही, किसी भी संदिग्ध लिंक या फर्जी ऐप डाउनलोड से बचना चाहिए. तकनीक जितनी स्मार्ट हो रही है उतना ही जरूरी है कि यूजर्स भी सतर्क रहें.

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Published at : 26 May 2026 04:23 PM (IST)
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