रिमोट से बंद करने के बाद भी क्यों जलती रहती है Smart TV की लाल लाइट? जानिए कंपनियों का छुपा खेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिजली बचाने के लिए टीवी का मेन पावर बटन या प्लग निकालें।

Tech Tips: आज लगभग हर घर में Smart TV मौजूद है. लोग इसे रिमोट से बंद करके निश्चिंत हो जाते हैं लेकिन कई बार टीवी बंद होने के बाद भी नीचे लगी छोटी लाल लाइट लगातार जलती रहती है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर टीवी पूरी तरह बंद होने के बावजूद यह लाइट क्यों ऑन रहती है? क्या टीवी बिजली खा रहा होता है या इसके पीछे कोई और वजह है? आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला.

क्या सच में टीवी पूरी तरह बंद नहीं होता?

असल में जब आप Smart TV को रिमोट से बंद करते हैं, तब ज्यादातर टीवी पूरी तरह Power Off नहीं होते. वे Standby Mode में चले जाते हैं. इस दौरान स्क्रीन बंद हो जाती है लेकिन टीवी का कुछ हार्डवेयर एक्टिव रहता है. यही कारण है कि टीवी पर लगी लाल या नारंगी लाइट जलती रहती है.

Standby Mode का फायदा यह है कि टीवी दोबारा रिमोट दबाते ही तुरंत चालू हो जाता है. अगर टीवी पूरी तरह बंद हो जाए तो उसे ऑन होने में ज्यादा समय लगेगा.

कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं?

Smart TV बनाने वाली कंपनियां कई वजहों से यह फीचर देती हैं. सबसे बड़ी वजह है यूजर एक्सपीरियंस. Standby Mode में रहने से टीवी तेजी से ऑन होता है और बैकग्राउंड में जरूरी अपडेट भी डाउनलोड कर सकता है.

इसके अलावा कई Smart TV इंटरनेट से जुड़े रहते हैं. ऐसे में वे सॉफ्टवेयर अपडेट, वॉइस कंट्रोल और स्मार्ट फीचर्स को एक्टिव रखने के लिए थोड़ी बिजली लगातार इस्तेमाल करते हैं. यही छुपा खेल है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती.

क्या इससे बिजली का बिल बढ़ता है?

हालांकि Standby Mode में टीवी बहुत कम बिजली खर्च करता है लेकिन यह खपत पूरी तरह जीरो नहीं होती. आमतौर पर Smart TV स्टैंडबाय में 0.5W से 5W तक बिजली इस्तेमाल कर सकता है. अगर घर में कई डिवाइस लगातार Standby Mode में रहते हैं, तो महीने के अंत में बिजली बिल पर इसका असर दिख सकता है. खासकर बड़े OLED और हाई-एंड Smart TV में यह खपत थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

क्या लाल लाइट हमेशा जलना सामान्य है?

हाँ, ज्यादातर मामलों में यह बिल्कुल सामान्य बात है. यह लाइट सिर्फ यह संकेत देती है कि टीवी को बिजली मिल रही है और वह Standby Mode में है. लेकिन अगर लाइट लगातार ब्लिंक करे या टीवी ऑन न हो तो यह किसी तकनीकी खराबी का संकेत भी हो सकता है.

टीवी को पूरी तरह बंद कैसे करें?

अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं या टीवी को पूरी तरह ऑफ करना चाहते है तो सिर्फ रिमोट से बंद करने के बजाय.

टीवी का मेन पावर बटन बंद करें

या सीधे प्लग निकाल दें

पावर स्ट्रिप का स्विच ऑफ करें

इससे टीवी पूरी तरह बिजली लेना बंद कर देगा.

क्या हमेशा प्लग निकालना सही है?

बार-बार प्लग निकालना जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं या बिजली बचाना चाहते हैं तो टीवी को मेन स्विच से बंद करना बेहतर माना जाता है. इससे बिजली की बचत भी होती है और अचानक आने वाले पावर सर्ज से टीवी सुरक्षित रह सकता है.

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