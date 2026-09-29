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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'

11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'

भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4×400 मीटर रिले में गोल्ड और नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड जीता. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 29 Sep 2026 11:20 PM (IST)
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एशियन गेम्स के 11वें दिन भारत की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया. महिला 4×400 मीटर रिले में किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड जीता. इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड जीतने वाली सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की तारीफ की. इस दो और गोल्ड मेडल के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के कुल गोल्ड मेडल की संख्या बढ़कर 6 हो गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट कर किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज को महिला 4×400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की रफ्तार और पक्के इरादे ने भारत को पोडियम पर सबसे ऊपर पहुंचाया. पीएम मोदी ने इस प्रदर्शन को भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का पल बताया. 

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टीमवर्क की भी पीएम ने की तारीफ

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीमवर्क की शानदार मिसाल है. रिले में चारों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार तालमेल दिखाया और भारत को इस इवेंट में गोल्ड दिलाया. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

चारों खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान

महिला 4×400 मीटर रिले में किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज की इस सफलता ने भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक खास पल बनाया. खिलाड़ियों की रफ्तार, मेहनत और टीम के तौर पर किए गए प्रदर्शन की प्रधानमंत्री ने खास तौर पर तारीफ की.

प्रधानमंत्री ने चारों खिलाड़ियों को फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करती रहेंगी. इस गोल्ड मेडल के साथ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में देश का गौरव बढ़ाया.

 

यह भी पढ़ें: रोहित, सहवाग, ईशान से लेकर सब पीछे, विराट कोहली ने 5 बार बनाया सबसे तेज शतक

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
PM Modi Asian Games 2026 Indian Women Athletes
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