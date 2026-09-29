11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...'

एशियन गेम्स के 11वें दिन भारत की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया. महिला 4×400 मीटर रिले में किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड जीता. इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड जीतने वाली सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की तारीफ की. इस दो और गोल्ड मेडल के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के कुल गोल्ड मेडल की संख्या बढ़कर 6 हो गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट कर किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज को महिला 4×400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की रफ्तार और पक्के इरादे ने भारत को पोडियम पर सबसे ऊपर पहुंचाया. पीएम मोदी ने इस प्रदर्शन को भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का पल बताया.

Neeru Dhanda has given India a historic moment to celebrate!



Congratulations to her on becoming the first Indian woman to win an individual Gold in Trap at the Asian Games.



Her exceptional accuracy and composure have brought immense pride to the nation. This achievement will… pic.twitter.com/dm2anofsDQ — PMO India (@PMOIndia) September 29, 2026

Congratulations to Kiran Pahal, Poovamma MR, Prachi and Vithya Ramraj on a magnificent performance in the Women’s 4×400m Relay at the Asian Games. Their speed and determination powered India to the top of the podium. This is a proud moment for Indian athletics and a wonderful… — PMO India (@PMOIndia) September 29, 2026

टीमवर्क की भी पीएम ने की तारीफ

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीमवर्क की शानदार मिसाल है. रिले में चारों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार तालमेल दिखाया और भारत को इस इवेंट में गोल्ड दिलाया. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

चारों खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान

महिला 4×400 मीटर रिले में किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज की इस सफलता ने भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक खास पल बनाया. खिलाड़ियों की रफ्तार, मेहनत और टीम के तौर पर किए गए प्रदर्शन की प्रधानमंत्री ने खास तौर पर तारीफ की.

प्रधानमंत्री ने चारों खिलाड़ियों को फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करती रहेंगी. इस गोल्ड मेडल के साथ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में देश का गौरव बढ़ाया.

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