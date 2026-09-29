EC विवाद: विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति

एसआईआर से लेकर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इसी का जवाब देने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर मंगलवार (29 अगस्त) को बैठक में इसका प्लान तैयार किया गया.

सूत्रों के मुताबिक बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर पार्टी के जवाब को लेकर रणनीति बनाई गई. पार्टी विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, इसके साथ-साथ सभी माध्यमों से तथ्यों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जाएगा. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर हुई इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मौजूद रहे.

EC-SIR मुद्दे पर विपक्ष का सरकार को घेरने का प्लान

एसआईआर और चुनाव आयोग विवाद को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं. मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुद्दा उठाया. बुधवार को भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होनी है, जिसमें चुनाव आयोग के कामकाज के खिलाफ और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी.

बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर किया पलटवार

उधर, विपक्ष के इलेक्शन कमीशन पर लगाए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया. भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग पर हमला कर रही है.

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कांग्रेस से किए सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और कर्नाटक में जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, क्या वहां कांग्रेस नेतृत्व चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रहा है या वहां भी उसके मन में सवाल हैं. ईरानी ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर वह कहना चाहती हैं कि चुनाव आयोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करता है और यह भारत के लोकतंत्र का मान है, जिसकी कई देशों ने तारीफ की है.

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