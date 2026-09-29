UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं. सियासी दल चुनावी समीकरण को लेकर गुणा गणित सेट करने में जुट गए हैं. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है.

एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने कहा कि चुनाव और गठबंधन जबरदस्ती नहीं होता है. उन्होंने सपा और कांग्रेस दोनों को यूपी चुनाव के लिए गठबंधन का ऑफर दिया था, लेकिन हैदराबाद से सांसद ओवैसी के मुताबिक दोनों ही दलों ने इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया. अब उनका ये बयान ऐसे समय में आया है, जब ओवैसी की तरफ से सपा-कांग्रेस को गठबंधन की बातचीत के लिए दी गई 2 अक्टूबर की तारीख करीब है.

सपा के गढ़ में गरजेंगे ओवैसी

वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी सपा के गढ़ में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं. ओवैसी 4 अक्टूबर से यूपी में रैलियों की शुरुआत करेंगे. प्रस्तावित रैलियों के मुताबिक ओवैसी ऐसे इलाकों में अपनी सभा करेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का प्रभाव है.

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बस्ती में 4 अक्टूबर को सभा

ओवैसी की बस्ती में विधानसभा होनी थी. खराब मौसम के चलते हैं जनसभा को स्थगित कर दिया गया था. नए कार्यक्रम के तहत अब 4 अक्टूबर को श्रावस्ती के भिनगा विधानसभा क्षेत्र के राजापुर रानी मैदान में होगी. इसके बाद 11 अक्टूबर को आजमगढ़ में ओवैसी की सभा है. पार्टी के कार्यक्रम के मुताबिक 18 अक्टूबर को रामपुर, 25 अक्टूबर को कैराना और 7 नवंबर को मेरठ में ओवैसी जनसभा करेंगे. पार्टी का फोकस खास तौर पर उन इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने पर है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती है.

आजम खान के गढ़ रामपुर में भी रैली

ओवैसी ने कानपुर में जनसभा के दौरान गठबंधन के लिए विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि 2 अक्टूबर तक का समय दे रहे है. 2 अक्टूबर के बाद वो अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे. अब वो आजम खान के गढ़ रामपुर में रैली करने जा रहा है. ऐसे में जानकारों का कहना है कि पार्टी अब मुसलमान पर फोकस करके उन्हें पार्टी में जोड़ने की कवायत को तेज कर रही है. ऐसे में उन्हीं जिलों में रेलिया की जा रही है जहां मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है. खासकर रामपुर और आजमगढ़ जैसे इलाकों में उनकी सभाओं को आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से देखा जा रहा है.

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