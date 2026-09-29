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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button

Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button

Google Gemini में Flipkart के कुछ प्रोडक्ट्स पर Buy Button का टेस्ट शुरू हुआ है. अब AI इंटरफेस से ही शॉपिंग शुरू की जा सकेगी. जानें यह फीचर किन प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Sep 2026 07:03 PM (IST)
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  • अक्टूबर तक इसे अधिक ग्राहकों तक पहुँचाया जाएगा.

अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हर बार अलग-अलग ई-कॉमर्स ऐप या वेबसाइट खोलने की जरूरत कम हो सकती है. Google अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini और AI Mode के जरिए भारत में शॉपिंग का एक नया तरीका टेस्ट कर रहा है. इस टेस्ट में कुछ यूजर्स को Flipkart के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ सीधे Buy Button दिखाई दे रहा है. अभी यह सुविधा सीमित यूजर्स और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए उपलब्ध बताई गई है. इनमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज शामिल हैं. Google इस फीचर को अक्टूबर में ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है. यह फीचर ऐसे समय में टेस्ट किया जा रहा है, जब भारत में फेस्टिव शॉपिंग का दौर शुरू होने वाला है.
 
Gemini में कैसे दिखेगा Buy Button?

रिपोर्ट के मुताबिक, Gemini और AI Mode में दिखाई देने वाले कुछ Flipkart प्रोडक्ट्स पर Buy का ऑप्शन मिल रहा है. इस बटन पर टैप करने के बाद यूजर Flipkart के ब्रांडेड चेकआउट फ्लो में पहुंचता है, जहां खरीदारी पूरी की जा सकती है.

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हालांकि अभी हर यूजर को यह ऑप्शन नहीं मिल रहा है. कुछ लोगों को सिर्फ Flipkart के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ सीधे खरीदने का बटन उपलब्ध नहीं होगा. Google के AI रिजल्ट्स में Amazon के प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट के दौरान उनके साथ Buy Button नहीं देखा गया. 

AI Shopping के लिए Google का नया तरीका

Google पहले से AI के जरिए शॉपिंग को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है. कंपनी ने Universal Commerce Protocol यानी UCP पेश किया था. यह एक ओपन स्टैंडर्ड है, जिसे AI एजेंट्स को प्रोडक्ट खोजने से लेकर खरीदारी के अलग-अलग चरणों में रिटेलर्स के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया है, हालांकि Flipkart के साथ चल रहा टेस्ट Google के अपने होस्टेड चेकआउट से अलग नजर आता है. इसमें चेकआउट Flipkart की ब्रांडिंग के साथ दिखाई देता है और इसके पीछे इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है. 

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Flipkart के साथ Google का पहले से कनेक्शन

Google ने पहले Flipkart को भारत में अपने agentic shopping एक्सपीरियंस पर काम करने वाले मर्चेंट्स में शामिल किया था. इसके अलावा 2024 में Google ने Walmart की अगुवाई वाली फंडिंग राउंड के तहत Flipkart में करीब 350 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 3,360 करोड़ रुपये का निवेश किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, Google इस Buy Button टेस्ट को अक्टूबर में और यूजर्स तक बढ़ा सकता है. यह Flipkart की Big Billion Days Sale 2026 से पहले होगा, जिसकी शुरुआत सभी ग्राहकों के लिए 9 अक्टूबर से बताई गई है. 

AI Shopping से Affiliate Marketing पर असर?

AI से सीधे खरीदारी का तरीका affiliate marketing पर भी असर डाल सकता है. अगर यूजर Gemini में ही प्रोडक्ट खोजकर Buy Button से खरीद लेता है, तो वह रिव्यू या डील्स वेबसाइट तक पहुंचे बिना खरीदारी कर सकता है. हालांकि, Google और Flipkart ने अभी affiliate links या referral tracking को लेकर स्थिति साफ नहीं की है.
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 29 Sep 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
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