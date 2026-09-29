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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब

UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब

तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगान की तरफ से दिए कश्मीर को लेकर बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Sep 2026 08:43 PM (IST)
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तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की तरफ से दिए UNGA में कश्मीर वाले बयान को भारत ने खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. ये भारत की अखंडता और संप्रभुता का मामला है. 

विदेश मंत्रालय ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, 'आपने देखा होगा कि जिन टिप्पणियों का आपने जिक्र किया, वे तुर्किए के राष्ट्रपति ने की थीं. भारत, UN जनरल असेंबली में तुर्किए के राष्ट्रपति द्वारा भारत और भारत के केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बारे में की गई गैर-जरूरी टिप्पणियों को खारिज करता है.'

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मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता-संप्रुभता से जुड़ा है: MEA

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'जैसा कि आप समझते होंगे, यह मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा है, और इस मुद्दे पर किसी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार या भूमिका नहीं है.'

कश्मीर को लेकर क्या बोले थे, तुर्किए के राष्ट्रपति? 

इससे पहले 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने कहा था कि साउथ एशिया में यह जरूरी है कि कश्मीर मुद्दे समेत सभी विवादों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए सुलझाया जाए. 

तुर्किए के राष्ट्रपति की तरफ से यह बातें, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कहीं गईं. यह एक और मौका था, जब एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए यूएन के मंच का इस्तेमाल किया. वहीं, भारत लगातार इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की दखलअंदाजी पर आपत्ति जताता रहा है. 

हॉर्मुज में भारत के झंडे वाले 6 कमर्शियल जहाज: MEA

इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के झंडे वाले 6 कमर्शियल जहाज हॉर्मुज में हैं. 6 विदेशी झंडे वाले कमर्शियल जहाज हैं, जो कार्गो भारत ला रहे हैं. कुल 12 जहाजों में 163 भारतीय नाविक सवार हैं. इसके अलावा 4500 भारतीय नाविक अलग- अलग जहाजों पर हैं. शिपिंग मंत्रालय उनकी सुरक्षा के लिए नजर बनाए हुए है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Sep 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
Turkiye KASHMIR Randhir Jaiswal
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