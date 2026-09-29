UNGA में कश्मीर पर तुर्किए की टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, दिया ये दो टूक जवाब

तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की तरफ से दिए UNGA में कश्मीर वाले बयान को भारत ने खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. ये भारत की अखंडता और संप्रभुता का मामला है.

विदेश मंत्रालय ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, 'आपने देखा होगा कि जिन टिप्पणियों का आपने जिक्र किया, वे तुर्किए के राष्ट्रपति ने की थीं. भारत, UN जनरल असेंबली में तुर्किए के राष्ट्रपति द्वारा भारत और भारत के केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बारे में की गई गैर-जरूरी टिप्पणियों को खारिज करता है.'

मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता-संप्रुभता से जुड़ा है: MEA

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'जैसा कि आप समझते होंगे, यह मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा है, और इस मुद्दे पर किसी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार या भूमिका नहीं है.'

Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "You would have seen that these remarks you refer to were made by the Turkish President. India rejects the unwarranted references to the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir made by the President of Turkey during his UNGA… pic.twitter.com/BdAabesbHE — IANS (@ians_india) September 29, 2026

कश्मीर को लेकर क्या बोले थे, तुर्किए के राष्ट्रपति?

इससे पहले 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने कहा था कि साउथ एशिया में यह जरूरी है कि कश्मीर मुद्दे समेत सभी विवादों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए सुलझाया जाए.

#WATCH | New York | At the 80th session of UNGA, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan says, "... We are pleased with the ceasefire achieved following the tensions last April between Pakistan and India, which had escalated into a conflict... The issue of Kashmir should be… pic.twitter.com/YqWx3l5X1C — ANI (@ANI) September 23, 2025

तुर्किए के राष्ट्रपति की तरफ से यह बातें, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कहीं गईं. यह एक और मौका था, जब एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए यूएन के मंच का इस्तेमाल किया. वहीं, भारत लगातार इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की दखलअंदाजी पर आपत्ति जताता रहा है.

हॉर्मुज में भारत के झंडे वाले 6 कमर्शियल जहाज: MEA

इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के झंडे वाले 6 कमर्शियल जहाज हॉर्मुज में हैं. 6 विदेशी झंडे वाले कमर्शियल जहाज हैं, जो कार्गो भारत ला रहे हैं. कुल 12 जहाजों में 163 भारतीय नाविक सवार हैं. इसके अलावा 4500 भारतीय नाविक अलग- अलग जहाजों पर हैं. शिपिंग मंत्रालय उनकी सुरक्षा के लिए नजर बनाए हुए है.