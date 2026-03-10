महिलाओं की सुरक्षा के लिए BSNL का नया कवच! अब कोई नहीं देख पाएगा मोबाइल नंबर, जानिए सब कुछ

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

BSNL Kavach Feature: कई बार महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर अपना मोबाइल नंबर साझा करना पड़ता है जिससे उनकी प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ जाती है. खासकर मोबाइल रिचार्ज कराने के दौरान दुकानों या रिटेल आउटलेट्स पर नंबर बताना कई महिलाओं के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकारी टेलीकॉम कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ने एक नया फीचर पेश किया है जिसका नाम कवच नंबर रखा गया है.

इस सुविधा की शुरुआत International Women’s Day के अवसर पर की गई. कंपनी के अनुसार यह फीचर महिलाओं के मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और उनकी निजी जानकारी को अनावश्यक रूप से साझा होने से बचाएगा.

कवच नंबर फीचर कैसे काम करता है?

कवच नंबर फीचर खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस सुविधा के तहत BSNL यूजर को एक अस्थायी 10 अंकों का नंबर SMS के माध्यम से उपलब्ध कराता है. यह अस्थायी नंबर यूज़र के असली मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है लेकिन बाहर की दुनिया को केवल वही अस्थायी नंबर दिखाई देता है. इस तरह असली मोबाइल नंबर सुरक्षित रहता है और सीधे किसी के साथ साझा नहीं होता.

असली नंबर बताए बिना भी हो सकेगा रिचार्ज

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अपना असली नंबर बताने के बजाय कवच नंबर का इस्तेमाल कर सकती हैं. जब रिचार्ज किया जाता है तो यह अस्थायी नंबर सिस्टम के जरिए असली नंबर से जुड़कर काम करता है और रिचार्ज सामान्य तरीके से पूरा हो जाता है. इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत मोबाइल नंबर किसी बाहरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचता.

रिटेल रिचार्ज दुकानों पर खास फायदा

यह फीचर खासतौर पर उन महिलाओं के लिए उपयोगी हो सकता है जो अक्सर मोबाइल रिचार्ज के लिए रिटेल दुकानों या छोटे आउटलेट्स का सहारा लेती हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें अपना निजी नंबर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे सीधे कवच नंबर साझा करके रिचार्ज करा सकती हैं जिससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित बनी रहती है.

कवच नंबर कैसे प्राप्त करें?

BSNL यूजर्स इस सुविधा का इस्तेमाल BSNL Self Care ऐप के जरिए कर सकते हैं. इस ऐप में जाकर यूज़र अस्थायी कवच नंबर प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा इस फीचर से जुड़ी अधिक जानकारी BSNL की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है. यह पहल महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा और प्राइवेसी को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

Jio का एनुअल रिचार्ज प्लान

रिलायंस जियो का यह लंबी अवधि वाला रिचार्ज प्लान उन यूज़र्स के लिए काफी सुविधाजनक है जो हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं. 1748 रुपये की कीमत में मिलने वाला यह प्लान करीब पूरे साल की वैधता देता है. एक बार रिचार्ज करने के बाद आपका जियो सिम लगातार 336 दिनों तक सक्रिय रहता है यानी लगभग 11 महीने तक आपको दोबारा रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ती. इससे बार-बार ऐप खोलकर नया प्लान ढूंढने या रिमाइंडर सेट करने की जरूरत भी खत्म हो जाती है.

