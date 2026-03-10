हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमहिलाओं की सुरक्षा के लिए BSNL का नया कवच! अब कोई नहीं देख पाएगा मोबाइल नंबर, जानिए सब कुछ

महिलाओं की सुरक्षा के लिए BSNL का नया कवच! अब कोई नहीं देख पाएगा मोबाइल नंबर, जानिए सब कुछ

BSNL Kavach Feature: कई बार महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर अपना मोबाइल नंबर साझा करना पड़ता है जिससे उनकी प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Mar 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

BSNL Kavach Feature: कई बार महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर अपना मोबाइल नंबर साझा करना पड़ता है जिससे उनकी प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ जाती है. खासकर मोबाइल रिचार्ज कराने के दौरान दुकानों या रिटेल आउटलेट्स पर नंबर बताना कई महिलाओं के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकारी टेलीकॉम कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ने एक नया फीचर पेश किया है जिसका नाम कवच नंबर रखा गया है.

इस सुविधा की शुरुआत International Women’s Day के अवसर पर की गई. कंपनी के अनुसार यह फीचर महिलाओं के मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और उनकी निजी जानकारी को अनावश्यक रूप से साझा होने से बचाएगा.

कवच नंबर फीचर कैसे काम करता है?

कवच नंबर फीचर खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस सुविधा के तहत BSNL यूजर को एक अस्थायी 10 अंकों का नंबर SMS के माध्यम से उपलब्ध कराता है. यह अस्थायी नंबर यूज़र के असली मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है लेकिन बाहर की दुनिया को केवल वही अस्थायी नंबर दिखाई देता है. इस तरह असली मोबाइल नंबर सुरक्षित रहता है और सीधे किसी के साथ साझा नहीं होता.

असली नंबर बताए बिना भी हो सकेगा रिचार्ज

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अपना असली नंबर बताने के बजाय कवच नंबर का इस्तेमाल कर सकती हैं. जब रिचार्ज किया जाता है तो यह अस्थायी नंबर सिस्टम के जरिए असली नंबर से जुड़कर काम करता है और रिचार्ज सामान्य तरीके से पूरा हो जाता है. इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत मोबाइल नंबर किसी बाहरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचता.

रिटेल रिचार्ज दुकानों पर खास फायदा

यह फीचर खासतौर पर उन महिलाओं के लिए उपयोगी हो सकता है जो अक्सर मोबाइल रिचार्ज के लिए रिटेल दुकानों या छोटे आउटलेट्स का सहारा लेती हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें अपना निजी नंबर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे सीधे कवच नंबर साझा करके रिचार्ज करा सकती हैं जिससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित बनी रहती है.

कवच नंबर कैसे प्राप्त करें?

BSNL यूजर्स इस सुविधा का इस्तेमाल BSNL Self Care ऐप के जरिए कर सकते हैं. इस ऐप में जाकर यूज़र अस्थायी कवच नंबर प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा इस फीचर से जुड़ी अधिक जानकारी BSNL की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है. यह पहल महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा और प्राइवेसी को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

Jio का एनुअल रिचार्ज प्लान

रिलायंस जियो का यह लंबी अवधि वाला रिचार्ज प्लान उन यूज़र्स के लिए काफी सुविधाजनक है जो हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं. 1748 रुपये की कीमत में मिलने वाला यह प्लान करीब पूरे साल की वैधता देता है. एक बार रिचार्ज करने के बाद आपका जियो सिम लगातार 336 दिनों तक सक्रिय रहता है यानी लगभग 11 महीने तक आपको दोबारा रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ती. इससे बार-बार ऐप खोलकर नया प्लान ढूंढने या रिमाइंडर सेट करने की जरूरत भी खत्म हो जाती है.

यह भी पढ़ें:

अब फोन खरीदना हो जाएगा सपना! क्यों भयंकर बढ़ने वाले हैं दाम जानिए कारण

Published at : 10 Mar 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
BSNL TECH NEWS HINDI BSNL Kavach
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
महिलाओं की सुरक्षा के लिए BSNL का नया कवच! अब कोई नहीं देख पाएगा मोबाइल नंबर, जानिए सब कुछ
महिलाओं की सुरक्षा के लिए BSNL का नया कवच! अब कोई नहीं देख पाएगा मोबाइल नंबर, जानिए सब कुछ
टेक्नोलॉजी
हेडफोन हो जाएंगे खराब, इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो होगा मोटा खर्चा, म्यूजिक का भी नहीं आएगा मजा
हेडफोन हो जाएंगे खराब, इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो होगा मोटा खर्चा, म्यूजिक का भी नहीं आएगा मजा
टेक्नोलॉजी
AC यूज कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, इन गलतियों से हो सकता है बड़ा नुकसान, बिल भी बढ़ेगा
AC यूज कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, इन गलतियों से हो सकता है बड़ा नुकसान, बिल भी बढ़ेगा
टेक्नोलॉजी
चौंकाने वाली रिपोर्ट! ChatGPT, Claude और Grok जैसे AI कर रहे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, जानिए कैसे पहुंचा रहे नुकसान
चौंकाने वाली रिपोर्ट! ChatGPT, Claude और Grok जैसे AI कर रहे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, जानिए कैसे पहुंचा रहे नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: लोकसभा में हंगामा कर रहा विपक्ष, शिवराज चौहान बोले- तमाशा देख रहा देश
Live: लोकसभा में हंगामा कर रहा विपक्ष, शिवराज चौहान बोले- तमाशा देख रहा देश
बिहार
बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे
बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे
विश्व
बाब-अल-मंदेब क्या है? होर्मुज के बाद बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
बाब-अल-मंदेब क्या है? जिसको बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
स्पोर्ट्स
भारत की वर्ल्ड कप जीत पर शाहिद अफरीदी का लेटेस्ट बयान वायरल, इस बार टीम इंडिया को लेकर क्या कहा जानिए
भारत की वर्ल्ड कप जीत पर शाहिद अफरीदी का लेटेस्ट बयान वायरल, इस बार टीम इंडिया को लेकर क्या कहा जानिए
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
यूटिलिटी
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget