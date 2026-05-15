हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वBRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत

BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान और UAE के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली. रूस के विदेश मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 15 May 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में उस समय बवाल मच गया, जब युद्ध को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि आपस में भिड़ गए. रूस को बीच-बचाव करना पड़ा. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को (UAE) पर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की मदद करने का आरोप लगाया, जिसके बाद UAE ने तीखा पलटवार किया. 

UAE के प्रतिनिधियों का कहना है कि युद्ध के दौरान ईरान ने उनके देश पर सीधे हमले किए और उन्हें निशाना बनाया गया. हाल के हफ्तों में UAE में ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को लेकर भी ईरान और UAE के बीच तीखी बयानबाजी हुई. इस कारण ब्रिक्स पश्चिम एशिया संकट को लेकर एक सर्वसम्मत बयान जारी नहीं कर सका.

ईरान का तीखा पलटवार 
ईरान ने UAE पर उनके खिलाफ सैन्य आक्रामकता में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया. ईरान का कहना है कि UAE ने अमेरिका और इजराइल को अपने सैन्य ठिकाने, हवाई क्षेत्र और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई. ईरान की तरफ से यह भी सफाई दी गई कि उसने UAE पर हमला नहीं किया था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा में UAE की जमीन पर मौजूद सिर्फ 'अमेरिकी सैन्य ठिकानों' को निशाना बनाया था.

अराघची और शाहीन अल मरार भिड़े
एक सत्र के दौरान अराघची और UAE विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के बीच तीखी बहस हुई और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को हस्तक्षेप करना पड़ा. संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच मतभेदों के कारण इस संघर्ष पर कोई सर्वसम्मत बयान जारी नहीं हो सका. हाल के हफ्तों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के कथित हमलों को लेकर तीखी बहस देखने को मिली है.

क्या बोले एस जयशंकर
बता दें कि इस बार ब्रिक्स की मेजबानी भारत कर रहा था. इस बहस के बीच एस जयशंकर ने कूटनीति और शांति पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए यह बहुत जरूरी है कि होर्मुज स्ट्रेट से व्यापार सुरक्षित और बिना किसी रोकटोक के जारी रहे.

ये भी पढ़ें 

Mamata Banerjee News: वकील की पोशाक में ममता बनर्जी को देखकर भड़के मार्कंडेयू काटजू, बोले- हद कर दी, सिर्फ सुर्खियों के लिए...

Published at : 15 May 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
BRICS Summit UAE INDIA Abbas Araghchi IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
विश्व
UAE पहुंचते ही मोहम्मद बिन जायद से मिले PM मोदी, हमलों पर बोले - 'आपके साथ हम...'
UAE पहुंचते ही मोहम्मद बिन जायद से मिले PM मोदी, हमलों पर बोले - 'आपके साथ हम...'
विश्व
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
विश्व
Ex इंडियन आर्मी आर्मी चीफ नरवणे के बयान पर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, बोला- भारत में...
Ex इंडियन आर्मी आर्मी चीफ नरवणे के बयान पर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, बोला- भारत में...
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
विश्व
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
ट्रेंडिंग
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
ऑटो
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget