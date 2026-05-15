आते ही छा गई तृषा-सूर्या की 'करुप्पू', लोग बोले- प्योर फायर ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म

सूर्या और तृषा कृष्णन की मच अवेटेड फिल्म 'करुप्पू' को 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होना था लेकिन डिस्ट्रिब्यूटर्स संग फाइनेँशियल इश्यूज के चलते इसके शोज कैंसिल करने पडे. हालांकि अब सारा मामला सुलझ गया है और ये शुक्रवार, 15मई को सिनेमाघरों में भी रिलीज हो गई है. इसी के साथ इस फिल्म के सोशल मीडिया पर फर्स्ट रिव्यू भी आ गए हैं. जानते हैं ये फिल्म कैसी है?

'करुप्पू' का फर्स्ट रिव्यू

'करुप्पू' को सिनेमाघरों में आज रिलीज होने के बाद दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.सोशल मीडिया पर इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा, “पहला हाफ: एक्शन और भावनाओं का एक पूरा कमर्शियल पैकेज, सूर्या की स्क्रीन प्रेजेंस और करप्पसामी का वो नया लुक कमाल का था आरजे बालाजी ने दिलचस्प स्क्रिप्ट के साथ इसे बखूबी निभाया. शुरुआती फाइट और इंटरवल साई अभ्यंकर के शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पीक पर पहुंच गए इमोशंस बहुत अच्छे से उभर कर सामने आए, और इंटरवल रोंगटे खड़े कर देने वाला था, अब दूसरे हाफ की ओर बढ़ते हैं.”

#Karuppu First half: A Full commercial package of Action and Emotions✨



- #Suriya's screen presence and that Karuppasamy makeover was🥵

- #RJBalaji delivered it with the Interesting screenplay without any flaws👏

- Opening Fight & Interval peaked with SaiAbhyankkar's bang on… pic.twitter.com/mDOSQmKIO1 — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) May 15, 2026

एक ने बताया बेहतरीन थिएटर एंटरटेनर

एक और पोस्ट में लिखा है, “करुप्पू 4/5 स्टार, दमदार पहले हाफ के बाद फिल्म की रफ्तार बढ़ती है और दूसरे हाफ में और भी ज्यादा ड्रामा और एक्शन देखने को मिलता है. साई अभ्यंकर के शानदार म्यूजिक और दमदार इमोशनल क्लाइमेक्स के साथ सूर्या ने अपनी एनर्जी से सबको इम्प्रेस किया है. आरजे बालाजी के खास अंदाज के साथ एक बेहतरीन थिएटर एंटरटेनर.”

एक ने फिल्म को बताया प्योर फायर ब्लॉकबस्टर

एक और यूजर ने लिखा, “ करुप्पू प्योर फायर ब्लॉकबस्टर, करुप्पू में सूर्या ने अपने सबसे दमदार और प्रभावशाली अवतारों में से एक पेश किया है... फिल्म में गहरी भावनाएं, जनमानस को इंस्पायपर करने वाले भाव, जबरदस्त डायलॉग और एक एक्साइटिंग स्टोरीटेलिंग है जो शुरू से अंत तक जोश बनाए रखती है.एक्शन, भावनाओं और सशक्त कहानी का एक बेहतरीन मिश्रण, यह ऐसी फिल्म है जिसे फैंस सालों तक याद रखेंगे. सूर्या की पर्दे पर मौजूदगी, उनका अंदाज़ और उनका अभिनय बेमिसाल है.करुप्पू सिर्फ एक फिल्म नहीं है... यह भावनाओं, शक्ति और रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों से भरा एक अनुभव है.”

#KARUPPU = PURE FIRE BLOCKBUSTER



RATING - ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ✨ #Suriya delivers one of his most intense and powerful avatars in Karuppu... The film packs raw emotion, mass elevation, powerful dialogues, and a gripping screenplay that keeps the energy soaring throughout.



A perfect… pic.twitter.com/0tpsFSP5fJ — Girish ✨ (@Girish__28) May 15, 2026

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करुप्पू के बारे में

आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित करुप्पू को एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा है. ट्रेलर में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां भ्रष्ट वकील गरीबों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं. जब यह सवाल उठता है कि असहायों की रक्षा कौन करेगा, तो न्याय के देवता करप्पुसामी ने अपने लोगों की रक्षा करने और संतुलन बहाल करने के लिए मानव रूप लिया, सूर्या और तृषा कृष्णन के अलावा, फिल्म में इंद्रन्स, नट्टी सुब्रमण्यम, स्वासिका, शिवदा, अनाघा माया रवि और अन्य कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

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