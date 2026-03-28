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Smartphone Safety Features: अक्सर लोग नया फोन लेते ही सीधे ऐप्स और फीचर्स एक्सप्लोर करने लगते हैं और जरूरी सिक्योरिटी सेटिंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं. यह शुरुआत में आसान लगता है लेकिन बाद में बड़ा खतरा बन सकता है. Indian Cyber Crime Coordination Centre भी लगातार चेतावनी दे चुका है कि अगर आप सुरक्षा फीचर्स ऑन नहीं करते तो आपका पर्सनल डेटा खतरे में पड़ सकता है.

सबसे पहले ऑन करें फोन ट्रैकिंग

नया फोन शुरू करते ही सबसे जरूरी काम है ट्रैकिंग फीचर चालू करना. Android यूजर्स Find My Device फीचर एक्टिव कर सकते हैं जबकि iOS में यह सुविधा पहले से मिलती है. इससे आप फोन की लोकेशन देख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे लॉक कर सकते हैं या दूर से डेटा भी डिलीट कर सकते हैं. फोन खो जाने या चोरी होने पर यह फीचर सबसे ज्यादा काम आता है.

रिमोट लॉक और ऑफलाइन ट्रैकिंग जरूर करें एक्टिव

सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं बल्कि रिमोट लॉक और ऑफलाइन ट्रैकिंग को भी ऑन करना जरूरी है. इससे आप अपने फोन को दूर से लॉक कर सकते हैं भले ही उसमें इंटरनेट बंद हो या फोन स्विच ऑफ कर दिया गया हो. यह फीचर खासतौर पर तब मदद करता है जब चोर फोन का नेटवर्क बंद करने की कोशिश करता है.

नोटिफिकेशन प्राइवेसी रखें सुरक्षित

आपके फोन पर OTP, बैंक अलर्ट और कई निजी मैसेज आते हैं. अगर लॉक स्क्रीन पर ये सब दिखता है तो कोई भी व्यक्ति बिना फोन अनलॉक किए आपकी जानकारी देख सकता है. इससे बचने के लिए नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर Lock Screen Preview को बंद या हाइड कर दें. इससे आपकी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहेगी.

फोन स्विच ऑफ करने पर लगाएं पासवर्ड

आजकल कई स्मार्टफोन ब्रांड जैसे Realme, OPPO और OnePlus यह सुविधा देते हैं कि फोन बंद करने के लिए भी पासवर्ड या PIN डालना पड़े. इसे ऑन करने से अगर कोई आपका फोन छीन लेता है तो वह उसे तुरंत बंद नहीं कर पाएगा और ट्रैकिंग जारी रहेगी.

SIM लॉक से बचें फ्रॉड से

भारत में SIM से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में SIM लॉक फीचर आपके लिए सुरक्षा की एक मजबूत परत बन सकता है. SIM लॉक ऑन करने पर कोई भी व्यक्ति आपकी SIM निकालकर दूसरे फोन में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जिससे SIM स्वैप जैसे स्कैम से बचाव होता है.

शुरुआत में ही करें ये सेटिंग्स

सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी सुरक्षा फीचर्स को फोन इस्तेमाल शुरू करने से पहले ही एक्टिव कर लें. इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा फोन खोने पर उसे वापस पाने की संभावना बढ़ेगी और भविष्य में होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचाव होगा.

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