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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना

मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना

कैरोन पोलार्ड को चौथे अंपायर से अभद्र भाषा में बात करने पर IPL ने जुर्माना लगाया, जबकि तिलक वर्मा की विस्फोटक पारी से मुंबई इंडिनस ने शानदार जीत दर्ज की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 May 2026 11:39 AM (IST)
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मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच कैरोन पोलार्ड को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले के बाद बड़ा झटका लगा है. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन पर जुर्माना लगाया है. मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच के दौरान पोलार्ड का व्यवहार अब चर्चा का विषय बन गया है. मैदान पर बढ़ते तनाव के बीच पोलार्ड अपना आपा खो बैठे और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा.

IPL ने क्यों की कार्रवाई?

आईपीएल की ओर से जारी बयान के अनुसार, कैरोन पोलार्ड ने दूसरी पारी के 19वें ओवर में चौथे अंपायर के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया. यह मामला आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 के तहत आता है, जो मैच के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल से जुड़ा है. इस गलती के लिए पोलार्ड पर उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और साथ ही एक डिमेरिट अंक भी दिया गया. मैच रेफरी पंकज धर्माणी ने यह सजा सुनाई, जिसे पोलार्ड ने स्वीकार भी कर लिया.

हालांकि, विवाद की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि 201 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय मुकाबले का दबाव काफी बढ़ गया था. अंतिम ओवरों में मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और इसी दौरान मुंबई इंडियंस के डग आउट में तनाव साफ दिखाई दिया. तिलक वर्मा ने खेली मैच जिताऊ पारी, जहां एक तरफ पोलार्ड विवादों में रहे, वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया.

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युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को यादगार जीत दिलाई. तिलक ने दबाव में बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की और लगातार बड़े शॉट लगाए. उन्होंने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ अहम साझेदारी की, जिसने टीम को मुकाबले में बनाए रखा. मैच का सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब तिलक वर्मा ने यूजवेन्द्र चहल की गेंद पर 106 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया. इस शॉट ने मैच का पूरा रुख बदल दिया.

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रदरफोर्ड के आउट होने के बाद भी तिलक रुके नहीं. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और आखिर तक नाबाद रहे. उनकी पारी में छह चौके और छह छक्के शामिल रहे. अंत में विल जैक्स ने 10 गेंदों में तेज 25 रन बनाकर मुंबई इंडियंस की जीत पर मुहर लगा दी. इस जीत के साथ मुंबई ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली.

Published at : 15 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Kieron Pollard Tilak Varma PBKS Vs MI MUMBAI INDIANS IPL 2026 Pollard Penalty
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