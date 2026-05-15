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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपकी आदत के हिसाब से अपने आप चलेगा फोन, एंड्रॉयड में आ रहा है यह फीचर

आपकी आदत के हिसाब से अपने आप चलेगा फोन, एंड्रॉयड में आ रहा है यह फीचर

Android Contextual Suggestions: एंड्रॉयड फोन अब आपकी आदतों के हिसाब से चलेगा. यह आपकी एक्टिविटी के आधार पर अंदाजा लगा लेगा कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 May 2026 11:59 AM (IST)
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  • एंड्रॉयड फोन आपकी आदतों के अनुसार चलेगा, ऐप्स पहचानेंगी अगला कदम।
  • कॉन्टेक्सचुअल सजेशन्स फीचर एक्टिविटी और लोकेशन से देगा सुझाव।
  • जिम में फेवरेट प्लेलिस्ट, वीकेंड पर स्पोर्ट्स देखने के सुझाव मिल सकते हैं।
  • यह फीचर सेटिंग से बंद, लोकेशन या डेटा डिलीट किया जा सकता है।

Android Contextual Suggestions: अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो अब यह आपकी आदतों के हिसाब से चलेगा. यानी एंड्रॉयड ऐप्स आपकी आदत पर नजर रखेगी और कुछ समय बाद ठीक वैसे ही काम करने लगेंगी, जैसे आप करते हैं. इसके लिए गूगल एक नया फीचर रोल आउट कर रही है. इसे कॉन्टेक्सचुअल सजेशन्स (Contextual Suggestions) कहा जा रहा है. इसे अभी एंड्रॉयड डिवाइस लिए लॉन्च किया जा रहा है और यह बाई डिफॉल्ट इनेबल ही रहेगा. आइए जानते हैं कि यह फीचर आपकी आदतों को ट्रैक क्यों करेगा और फिर उससे क्या किया जाएगा.

कैसे काम करेगा Contextual Suggestions फीचर?

गूगल ने बताया कि यह फीचर ऐप्स के जरिए यूजर की डेली एक्टिविटी और लोकेशन को एक्सेस करेगा. इसके बाद अंदाजा लगाएगा कि आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है और उस हिसाब से सजेशन दिखाएगा. आसान भाषा में समझें तो यह फीचर यह देखेगा कि आप फोन पर क्या-क्या करते है. फिर आपकी आदतों के हिसाब से आपको सजेशन देगा. गूगल ने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि अगर आप जिम में हैं तो यह आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट को सजेस्ट कर सकता है. इसी तरह अगर आप वीकेंड पर स्पोर्ट्स देखते हैं यह फोन को टीवी के साथ कास्ट करने का सजेशन देगा. कंपनी ने यह साफ किया है कि सजेशन दिखाने के लिए यूज होने वाला डेटा ऐप या गूगल के साथ शेयर नहीं किया जाएगा. 

क्या इसे डिसेबल किया जा सकता है?

अगर आप इस फीचर को यूज नहीं करना चाहते इसे डिसेबल किया जा सकता है. गूगल ने इसे पूरी तरह बंद करने, लोकेशन वाले पार्ट को बंद करने और स्टोर हुए डेटा को भी डिलीज करने का ऑप्शन दिया है. इसके लिए आपको सेटिंग में जाकर यूजरनेम पर टैप करना होगा. इसके बाद ऑल सेटिंग पर टैप कर अदर में जाएं. यहां आपको यह फीचर दिख जाएगा. आप इसे अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं.

इन यूजर्स के लिए अवेलेबल हुआ फीचर

इस फीचर को गूगल प्ले सर्विस के जरिए रोल आउट किया जा रहा है. फिलहाल यह गूगल पिक्सल 10 सीरीज के लिए अवेलेबल हो गया है. अभी तक इसे पुराने पिक्सल फोन या दूसरे फोन के लिए लॉन्च नहीं किया गया है. ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बाकी यूजर्स के लिए भी इसे रोल आउट कर दिया जाएगा. हालांकि, इसकी टाइमलाइन के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है 

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Published at : 15 May 2026 11:59 AM (IST)
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