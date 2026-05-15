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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram का नया Instants फीचर नहीं आ रहा पसंद? यहां जानें इसे बंद करने का तरीका

Instagram का नया Instants फीचर नहीं आ रहा पसंद? यहां जानें इसे बंद करने का तरीका

How To Turn Off Instants: इंस्टाग्राम ने हाल ही में Instants फीचर को लॉन्च किया है. अगर आपको यह फीचर पसंद नहीं आ रहा है तो इसे बंद करने का तरीका बहुत आसान है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 May 2026 12:57 PM (IST)
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  • इंस्टाग्राम ने स्नैपचैट को टक्कर देने के लिए 'Instants' फीचर लॉन्च किया है।
  • यह फीचर यूजर्स को ऑथेंटिक, गायब होने वाली तस्वीरें शेयर करने देता है।
  • गलती से तस्वीरें शेयर होने की शिकायतें आ रही हैं, इसलिए लोग इसे बंद करना चाहते हैं।
  • सेटिंग्स में 'Hide Instants in Inbox' का विकल्प ऑन करके इसे बंद कर सकते हैं।

How To Turn Off Instants: हाल ही में इंस्टाग्राम ने Instants को लॉन्च किया है. इंस्टाग्राम ऐप में यह एक फीचर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि इसकी स्टैंडअलोन ऐप भी अवेलेबल है. इसे ऑथेंटिक और डिसअपीयरिंग फोटो शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके जरिए कंपनी स्नैपचैट जैसी ऐप्स को टक्कर देना चाहती है, जो टेंपरेरी कंटेट के कारण पॉपुलर हो रही है. हालांकि, कई यूजर्स को यह फीचर पसंद नहीं आ रहा है. अगर आपको भी यह फीचर पसंद नहीं आ रहा तो इसे बंद किया जा सकता है. आइए Instants को बंद करने का तरीका जानते हैं.

कैसे काम करता है Instants?

इंस्टाग्राम पॉप-अप नोटिफिकेशन के जरिए Instants की जानकारी दे रही है. इनबॉक्स में इसे एक मिनी फोटो स्टैक की तरह दिखाया गया है. इस पर टैप करने के बाद फीचर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है. इसमें कैमरा के नीचे शटर बटन है और उसके नीचे आप फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स में किसी एक को चुन सकते हैं. बाई डिफॉल्ट यह फ्रेंड्स पर सेट है. जैसे ही आप शटर बटन दबाएंगे, फोटो कैप्चर होते ही फ्रेंड्स के पास चली जाएगी. अगर आप इसे सिर्फ क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली क्लोज फ्रेंड को सेलेक्ट करना होगा.

गलती से शेयर हो रहीं फोटोज

इंस्टाग्राम ने फोटो भेजने की प्रोसेस को साफ तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया है. इसके चलते कई लोग इंस्टाग्राम पर अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल उन लोगों के पास भी फोटो भेज दे रहे हैं, जिनके साथ वो शेयर नहीं करना चाहते हैं. हालांकि, इसमें अनडू का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन यह फोटो ओपन होने से पहले तक ही काम करता है. कई लोगों की यह भी शिकायत है कि उन्हें यह पता नहीं चल रहा कि फोटो कब सेंड हो गई. इस कारण कई लोग इस फीचर को बंद करना चाहते हैं.

Instants को बंद कैसे करें?

इंस्टाग्राम में Instants को बंद करने के लिए सबसे पहले अपने प्रोफाइल पर जाएं और स्क्रीन के टॉप-राइट में दिख रहे थ्री-लाइन मेनू पर टैप कर सेटिंग्स ओपन करें. यहां कंटेट प्रेफरेंस के सेक्शन में जाे पर “Hide Instants in Inbox” का ऑप्शन दिखेगा. इसका टॉगल ऑन कर दें. इसके बाद आपको इनबॉक्स में Instants नजर नहीं आएगा. ध्यान रहे कि इससे आपको फ्रेंड्स की तरफ से भेजे गए Instants भी नहीं दिखेंगे.

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Published at : 15 May 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
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