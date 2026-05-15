सम्राट सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, विनोद सिंह गुंजियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में जब से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है लगातार बेहतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में एक बार फिर राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. शुक्रवार (15 मई, 2026) को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. ट्रांसफर की लिस्ट में कुल 15 आईएएस अधिकारियों का नाम है. कई विभागों के सचिव और अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं.

1996 बैच के आईएएस अधिकारी सेंथिल कुमार श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं. वे पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के भी अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे. पहले वे गन्ना उद्योग विभाग में एसीएस थे. वहीं प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 2002 बैच के अधिकारी पंकज कुमार पाल पथ निर्माण विभाग के सचिव बनाए गए हैं.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह का सूचना प्रावैधिकी विभाग में भेज दिया गया है. बेल्ट्रॉन के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे. गन्ना उद्योग विभाग की बात की जाए तो धर्मेंद कुमार सिंह सचिव बने हैं. वहीं दीपक आनंद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव बनाए गए हैं.

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विनोद सिंह गुंजियाल के पास खेल और शिक्षा

दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. वे सचिव के तौर पर शिक्षा और खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे. भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह खान एवं भूत्तव विभाग के सचिव बनाए गए हैं. आईएएस अधिकारी हिमांशु शर्मा को विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है. पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार को पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त का प्रभार दिया गया है.

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